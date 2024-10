El misterioso caso del venezolano que falleció tras estar internado 17 días en el Hospital Rawson

Entre varias idas y vueltas, fuentes allegadas al caso informaron a este diario que el caso de Núñez Marval no se judicializó y que un médico del Hospital Rawson le extendió el certificado de defunción a la familia.

Desde la Justicia dijeron que los casos se judicializan cuando los médicos ven que ocurrió algo raro o cuando no están muy seguros de que murió. Pero en esta ocasión, los miembros del MPF se comunicaron con el nosocomio y los profesionales de la salud, finalmente decidieron extender el certificado a la familia. Ante esta decisión, no se abrió una causa judicial, es decir, que a Núñez Marval no se le hizo una autopsia.

Según informaron fuentes judiciales, el viernes personal de UFI Delitos Especiales tomó conocimiento que este hombre había fallecido luego de haber estado internado 17 días, ya que había ingresado al hospital el 8 de octubre.

La hipótesis que se manejó en un momento es que este hombre ingirió lavandina, según lo que supuestamente había dicho el hermano a un policía. Pero esto nunca se confirmó. Es más, desde la Justicia dijeron que la causa de muerte habría sido por un problema respiratorio, ya que cuando estaba internado le dio neumonía.

El caso finalmente no pasó a manos de la justicia y pasó como una muerte natural. Fuentes allegadas también confirmaron que se realizó el procedimiento correspondiente para la donación de córneas.