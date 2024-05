El misterio de quién mató a Rosalba Albarracín en Rawson todavía sin resolverse

image.png

Sobre las pruebas que vinieron de Río Negro confirmaron que la huella parcial que se halló en el baño no pudo ser mejorada con esta tecnología. Igualmente, estos especialistas han encontrado varios rastros biológicos. Estos vestigios serán peritados nuevamente con todas las pruebas de ADN que ya fueron recolectadas (la de los 31 sospechosos) y ahí se confirmaría si hay una conclusión y dar con un presunto autor.

Desde fiscalía dijeron que están buscando hasta las últimas alternativas para resolver este hecho que todavía no tiene conclusiones. La investigación no ha parado en todo este tiempo y se han realizado muchas medidas por diferentes líneas para llegar a un autor.

Fuentes judiciales dijeron a este diario que San Juan tenía antes un convenio con un “software” francés que ayudaba en este tipo de hechos, pero que hace dos años ya no puede ser utilizado porque el contrato no se renovó. Además, expresaron que el banco de genética nacional no es muy bueno y en este caso en particular no ha sido de mucha ayuda.

A fines de diciembre de 2023 se renovó la investigación previa a la formalización en un plazo de 6 meses, es decir, que todavía no se ha vencido. De igual manera, la fiscalía tiene un plazo de 15 años cuando el autor es desconocido.

El caso Rosalba Albarracín

Rosalba fue hallada sin vida en su casa de Rawson el 15 de marzo de 2023. Tenía claros signos de haber sido golpeada, en un momento se habló de que se había caído, pero los peritos confirmaron que se trataba de un crimen.

Según los diferentes testimonios recolectados estos fueron los últimos movimientos realizados por la anciana el 14 de marzo: