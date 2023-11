El hombre asesinado en Caucete fue masacrado a golpes en venganza por un supuesto abuso sexual

El presunto homicida es Antonio Molina, de 34 años, quien fue apresado en el lugar. También se encuentra detenida Gilda Flores, de 20 años y pareja de Molina, dado que se investiga si tuvo participación directa en el homicidio. Si bien se dijo que la disputa fue entre el agresor y su suegro, aclararon que tenían un vínculo, pero no directo. Ruíz Palma vivía en Capital y era pareja de la madre de la chica detenida, de ahí la relación.

Otro dato que se conoció es que Ruíz Palma murió producto de los múltiples golpes y no de un disparo de bala, como se señaló en un principio. Los testigos habrían dicho que Molina agarró un arma tipo tumbera, pero no alcanzó a disparar. Además, dentro de la vivienda no encontraron cartuchos, vainas servidas ni rastro de disparos. De todas maneras, esperaban el resultado del informe forense para confirmar esta versión.

crimen 1.jpg La casa. En esta vivienda ocurrió el brutal asesinato el sábado a la noche, según fuentes judiciales.

El caso es investigado por el fiscal Francisco Micheltorena junto con los ayudantes fiscales César Recio, Adrián Elizondo y Agostina Ventimiglia de la UFI Delitos Especiales e intervine el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli. La causa podría calificarse como homicidio agravado por la alevosía y la premeditación, por las características del crimen.

Es que se sospecha que el ataque fue brutal. El origen de todo estaría en un presunto abuso sexual que Ruíz Palma cometió días atrás contra un miembro de la familia. El hecho habría ocurrido a mitad de semana, pero Molina tomó conocimiento de ese episodio recién ayer.

La venganza

Dio la casualidad que el sábado en horas de la noche, Manuel Ruíz Palma junto a la mamá de Flores y una pareja amiga fueron a visitar y a cenar al domicilio de Molina en el barrio Ruta 20, en Caucete. El dueño de casa, que unas horas antes se había enterado del supuesto abuso sexual, esperó a Ruiz Palma para arreglar cuentas, según las versiones.

Eso sucedió pasadas las 21.30. Fuentes policiales y judiciales revelaron que, según los testigos presenciales, Molina agarró un pesado caño galvanizado, increpó a Ruiz Palma y empezó a golpearlo salvajemente dentro del mismo comedor de la vivienda, mientras lo insultaba y le pedía explicaciones. El dueño de casa estaba tan furioso que también le pegó a las personas que venían con Ruiz Palma, contaron allegados al caso.

En la vivienda secuestraron un arma tipo tumbera, pero las versiones indican que la víctima murió por los golpes.

Pero su bronca era contra el hombre mayor, que buscó protegerse de los golpes y quiso escapar. Molina lo persiguió hasta un patio lateral de la propiedad y ahí agredió hasta matarlo, de acuerdo a las versiones recogidas. El hombre de 61 años quedó tendido en el piso, contra un portón. Los policías de la Comisaría 9na y la Brigada de Investigaciones Este llegaron más tarde al lugar junto con un equipo médico y constataron el deceso de Ruiz Palma. Presentaba múltiples heridas productos de los golpes, incluso hundimiento de cráneo, explicaron las fuentes.

Los investigadores judiciales y los policías de la UFI Delitos Especiales secuestraron el caño utilizado en el ataque mortal, el cual que tenía restos de sangre, revelaron. Además, incautaron un arma tipo tumbera y una cantidad no precisada de cocaína y elementos para el fraccionamiento. Existe la presunción que Molina vendía droga, por eso también dieron intervención al Juzgado Federal.