El empresario calingastino acusado de violar y atacar a su ex fue beneficiado con la domiciliaria

Según informaron fuentes judiciales, el defensor Leonardo Villalba argumentó que su patrocinado, de 52 años e identificado con las siglas F.B, padece una enfermedad que tiene que ser tratada y además presenta responsabilidades ineludibles como el cuidado de su hijo menor de edad.

Pese a la oposición de la fiscalía, encarnada por el fiscal Juan Manuel Gálvez de la UFI CAVIG, el juez de Impugnación concedió que el acusado de violencia de género y violación continúe con el cumplimiento de la medida en su domicilio. Por esta razón, la presunta víctima pegó el grito en el cielo.

A los micrófonos de Canal 13 San Juan, la denunciante (C.F) explicó que los fundamentos que ofreció la defensa son insuficientes como para que el agresor sea beneficiado. Incluso, admitió sentirse decepcionada por la absurda respuesta de la Justicia.

"Estoy notando ciertas falencias de parte de la Justicia. El 20 de septiembre le dieron prisión domiciliaria por razones que tiene una diabetes tipo 2, es algo leve; no significa que sea insulinodependiente, eso se maneja con unos comprimidos y una dieta y la misma se cumple con las personas privadas de la libertad", expresó.

Al mismo tiempo, la denunciante que contó el calvario que sufrió en manos de su ex pareja cuestionó el otro argumento del defensor y sostuvo: "Su abogado dice que cuida a su hijo, un menor de 17 años, cuando su mamá trabaja. Pero eso no es así, porque el chico no vive con é, vive con su madre y eventualmente visita a su papá. Además, estamos hablando de un chico que no necesita cuidado. Me pareció ilógica la determinación de la Justicia".

Una costilla fracturada y hematomas en distintas partes del cuerpo. Y lo más grave, lesiones en su zona genital, que confirmarían el ataque sexual. Todas estas son las heridas que presenta la presunta víctima y que ahora son pruebas contra el empresario.

El hombre que posee distintos negocios y es muy conocido en Calingasta está imputado por los presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones graves, agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género. "Temo que el dinero haga diferencia porque antes no me querían tomar la denuncia, él tiene poder", señaló la denunciante y agregó: "No quiero creer que a cambio de favores importantes, todo quede encajonado en la Justicia".