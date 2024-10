El empleado judicial sanjuanino del Registro Inmobiliario está en la mira por otras dos causas penales

Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial del Registro Inmobiliario de la provincia , este jueves fue imputado por el delito de fraude y recuperó la libertad tras estar casi 72 horas detenido. En la audiencia se dio a conocer que no es el primer proceso judicial que tiene este hombre, tiene dos antecedentes.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 11.32.29 (1).jpeg Ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi y el fiscal Nicolás Schiattino.

En la audiencia de hoy él ventiló que tiene problemas psiquiátricos, no llevó la documentación correspondiente que lo confirme, pero dice tener problemas de bipolaridad. Su abogado defensor, Rubén Pontoriero, solicitó que se le haga una junta interdisciplinaria. La fiscalía no se opuso y la jueza la concedió.

Marinelli quedó libre tras estar casi 72 horas detenido en la comisaría. Los representantes del MPF solicitaron que quedara con prisión preventiva, pero la jueza María Gema Guerrero no dio a lugar. De igual forma, Marinelli no debe obstaculizar la investigación y someterse al proceso, presentarse periódicamente en la comisaría, no salir de la provincia y tiene prohibido acercarse a los testigos, denunciante y al Registro Inmobiliario, que tiene domicilio en la esquina de Avenida Rawson y Mitre, en Capital.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 11.32.29.jpeg Abogado defensor Rubén Pontoriero.

¿Cómo es la supuesta maniobra delictiva que cometió?

Según lo explicado por fiscalía, en el Registro Inmobiliario, entre otros trámites, se realiza el “Formulario Verde” que se realiza para tener la nomenclatura catastral. Dentro de ese formulario podés realizar dos trámites, el Informe sin valor legal que vale $2.500 y el otro, con valor legal, que sale 5.000 pesos.

En la audiencia explicaron que estos informes se llenan y para ser entregados, los que van a hacer el trámite tienen que pagar en un cajero de autoconsutas, pagos que solo se hacen con tarjeta de débito y crédito. No manejan dinero en efectivo.

WhatsApp Image 2024-10-24 at 11.32.30.jpeg Jueza de Garantías, María Gema Guerrero.

Marinelli ahí está sospechado de haber hecho este trámite pidiendo el dinero en efectivo. Todo salió a luz cuando una mujer fue al Registro a preguntar de nuevo por este trámite, lo atendió otra persona y esta mujer le comentó que le habían cobrado 5.000 pesos en efectivo. Ese empleado le dijo que no se cobraba en efectivo ese trámite. Seguidamente, la mujer pidió hablar con la directora de Registro Inmobiliario. A la mujer se le devolvió el dinero y la investigación interna comenzó. Con la sospecha hacia él casi confirmada, la mujer hizo la denuncia en UFI Delitos Especiales.

En la audiencia se dijo que cuando se realizó el allanamiento a Marinelli le encontraron en su oficina trece Formularios Verdes tirados en un basurero.

Finalmente, Juan Cruz Marinelli quedará en la mira por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.