El duro mensaje de una ex Reina del Sol por la muerte de Lucía en medio de una picada

“Hace unos días nuestra comunidad quedo paralizada, desde entonces no encuentro las palabras para verbalizar el dolor que se vive, por respeto busqué mantenerme al margen de cualquier publicación más allá del PEDIDO DE JUSTICIA, pero el nudo en el pecho no se va, la angustia crece más y la necesidad de actuar igual”, manifestó Gabriela Puerta, quien representó a la provincia en 2016.

Al tiempo que, confió: “Desde hace un tiempo opté por evitar los lugares en los que se espera el pésame, no me hacen bien y no hago bien, mi cuerpo inmediatamente empatiza desde el dolor y se me hace inevitable no quebrar en llanto, me siento inútil ante la idea de acompañar en el dolor si la que se apodera inconscientemente de ese sufrir soy yo. Hace poco le confié a un amigo que me da ‘vergüenza no poder respetar el momento’ a lo que sus sabias palabras aportaron ‘no hay un protocolo para eso, se acompaña como sea y desde donde sea, ni te avergüences’”.

Y agregó: “Es por eso que aquí estoy en mi afán de ‘acompañar desde donde sea’. Por BELEN Y JORGE, por su familia, que no sé cómo, pero en algún momento espero abrazar o simplemente apretar su mano. No sé cuál será mi instinto en ese momento, lo que, si se es como aportar a la lucha, como NO CALLAR”.

Hace unos días nuestra comunidad quedo paralizada, desde entonces no encuentro las palabras para verbalizar el dolor que... Publicado por Gabriela Puerta en Miércoles, 18 de octubre de 2023

Para cerrar, utilizó el hashtag #justiciaxlucia, haciendo referencia a la joven que murió en el hospital poco después de haber sido atropellada, el pasado domingo por la madrugada. Por el caso, fue aprehendido el menor de edad que conducía el vehículo involucrado, quien permanece en el Instituto Nazario Benavidez, acusado de homicidio simple.