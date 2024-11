El búnker narco de 25 de Mayo y el shock de un pueblo por los 140 kilos de marihuana secuestrados

7191cdac-d37b-4d6d-b0c9-836153c6e0d7.jfif El municipio y sus trabajadores se vieron sorprendidos con la noticia y la vinculación de una de sus movilidades con el narcotráfico

En un marco en el que las autoridades prefirieron guardar silencio, fueron las personas que atestiguaron el allanamiento las que hablaron, al igual que aquellos que presenciaron la detención del chofer del municipio en una estación de servicio. Acorde los relatos que pudo recolectar este diario, todo inició el 1 de noviembre a las 7 de la mañana, momento en el que se ejecutaron dos operativos en simultáneo y separados por unas pocas cuadras.

En inmediaciones de Las Casuarinas, los integrantes de la Fuerza de Seguridad, conducidos por el fiscal federal Francisco Maldonado, interceptaron al sujeto que trasladaba pacientes de 25 de Mayo cuando estaba a punto de cargar nafta. El sujeto, identificado con el apellido Garay, se hallaba en el utilitario que pertenece a la Municipalidad y se disponía a iniciar una jornada laboral. Por ello, fue abordado por policías encubiertos, que lo retuvieron y luego lo trasladaron bajo su custodia.

820baed8-dccf-490a-bee1-36595ef4e58f.jfif

Al mismo tiempo, los uniformados ingresaban a una vivienda del callejón Del Bono, la que presentaba la fachada de una casa familiar, pero que en su interior escondía los cogollos de marihuana en enormes proporciones. Por más de siete horas, la Policía Federal trabajó en el lugar con el secuestro de la droga y procedió con la detención de una mujer identificada con el apellido Falcón.

La fuerte presencia policial provocó estupor en los vecinos de la zona, ya que el domicilio era uno más del asentamiento. "Acá somos gente trabajadora, vamos a la cosecha, nunca pasó algo así. Es cierto que cada vez la cosa se pone peor con la droga y los jóvenes, pero acá nunca pasó algo así", manifestó una mujer que habita en las cercanías. Además, admitió no creer cierto que la detenida tuviera algún tipo de relación con el narcotráfico. "Es una madre de tres chicos", agregó.

33d53217-7f7f-427c-9aef-265cb45aa599.jfif

Por su parte, en el municipio, la noticia fue el comentario de la mañana entre los trabajadores. Sin embargo, el propio intendente decidió no hacer declaraciones a este diario, pues ya había ofrecido una entrevista radial. No obstante, las afirmaciones de Rodolfo Jalife no hicieron más que confirmar los datos que ya habían sido recabados, respecto del vínculo del detenido con su intendencia.

Una vez más, los conocidos del hombre que conducía una Renault Kangoo ploteada con el logo del municipio se mostraron estupefactos por su aprehensión, comentaron que solía trasladarse a Mendoza con personas que necesitaban tratamientos médicos y que mantenía un perfil bajo.