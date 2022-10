El asesino del pequeño Yutiel fue recapturado en Angaco, estaba prófugo del penal de Chimbas

Uno de los asesinos de Yutiel Castro, el niño de 1 año que murió como consecuencia de una golpiza en 2014, vuelve a ser noticia. La Policía lo recapturó este viernes en Angaco después de permanecer prófugo del penal de Chimbas durante casi un mes. Gozaba de salidas transitorias y en uno de esos permisos no regresó más a la cárcel.

Se trata de Ángel Nahuel Flores, quien tienen una condena de 10 años de prisión por el asesinato del pequeño Yutiel. Le dieron esa pena, no tan dura, porque al momento de cometer el brutal crimen era menor de edad. Tenía 17 años, hoy tiene 25. De hecho, recién fue llevado a juicio y condenado en el Juzgado de Menores en diciembre de 2018. En ese ínterin estuvo en libertad y cayó nuevamente preso en mayo de 2018 por robar en el edificio de EPET Nº4 en el centro sanjuanino, caso por el cual recibió el castigo de 1 año de prisión efectiva.

Hermanos Castro.jpg Los hermanos. Ángel y Jonathan Flores en el juicio realizado en 2017.

Desde el 2018 que Ángel Nahuel Flores se encontraba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Allí también está preso su hermano Yonathan, el otro asesino de Yutiel. Como éste era mayor cuando mataron al niño, la Justicia lo condenó a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por la alevosía.

El asesinato

Ángel Flores era pareja de Johana Castro, la mamá de Yutiel, y vivían en una casa abandonada de Villa del Carril, en Capital. Allí también se mudó Yonathan Flores. Por lo que luego se determinó, los hermanos Flores castigaban al niño cuando estaban solos con él. La mamá salía en las noches porque era trabajadora sexual.

La madrugada del 8 de mayo de 2014, los Flores otra vez se quedaron al cuidado del niño. Pero como éste lloraba y no dormía, los jóvenes le dieron una brutal paliza. Le fracturaron una costilla y le destruyeron el hígado. Para cuando la madre llegó, el pequeño ya no respondía. Luego lo llevaron al hospital, pero estaba muerto.

Johana.jpg Recuerdo. Johana Flores mostrando una foto del pequeño Yutiel. La joven murió meses después por un accidente en moto en Rawson.

Johana Castro cayó detenida al igual que los hermanos Flores. Después fue sobreseía en la causa. Pero su drama no terminó ahí. El 19 de noviembre de 2014 perdió la vida en un accidente en moto en la intersección de las calles Güemes y Paula A. de Sarmiento, en Rawson.

Con permisos

Posteriormente vino el juicio y la condena a prisión perpetua de Jonathan Flores, en 2017. En esa oportunidad, Ángel Nahuel Flores fue declarado penalmente responsable, pero no le impusieron pena porque era menor al momento del hecho. Recién fue juzgado en 2018 por la jueza de menores María Julia Camus y recibió la pena de 10 años de prisión.

Ángel Flores cumple su condena en abril de 2025. Sin embargo, desde el 4 de septiembre último comenzó a gozar de las salidas transitorias en el penal de Chimbas. Y no pudo con su genio. El 27 del mismo mes salió de la cárcel con otro de los permisos y no regresó más. De ahí que lo declararon prófugo, pero no estuvo mucho tiempo libre. Este viernes, los policías de civil de la División Delitos del D-5 lo recapturaron en Villa El Salvador, Angaco.

