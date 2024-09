El abogado que sustrajo un celular de la Justicia, libre de culpa: "no tuvo intención de hacerlo"

En diciembre de 2023, la mismísima Justicia sanjuanina sufrió un robo. Precisamente, la UFI ANIVI de un día para otro perdió un celular Motorola y no se sabía nada de su paradero. Se le hizo seguimiento y llegaron a la persona que podía tenerlo. El 13 de diciembre la fiscal coordinadora de UFI ANIVI radicó la denuncia y personal de UFI Delitos Especiales, en ese momento a cargo de Adrián Riveros, solicitó allanamiento, secuestro y detención de la persona que tenía el celular. Esa medida no se llevó a cabo, porque la persona que se llevó el celular se presentó espontáneamente por Tribunales y se puso a disposición, esa mañana el abogado Jorge Aguiar quedó detenido por el presunto delito de hurto y amenazas , este último delito en perjuicio de su expareja.

El abogado quedó en la mira de la Justicia y empezó a ser investigado. Durante 2024, la causa recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Ignacio Domínguez de la UFI Delitos Especiales N°3. Finalmente, estos llegaron a la conclusión que el abogado Jorge Aguiar no tuvo intenciones de sustraer el celular de ANIVI.

Se solicitó el sobreseimiento, las partes no presentaron quejas y esta audiencia se celebró este viernes 6 de septiembre. Los representantes del MPF le explicaron al juez de Garantías los fundamentos y finalmente Aguiar fue sobreseído de los dos delitos que se le imputaban, amenazas y hurto.

En abril último el abogado -que en ese momento estaba siendo investigado- habló y dijo que fue "sustraído por error suyo" y que de ninguna manera tuvo la intención de robárselo.

¿Qué argumentos encontró la fiscalía para sobreseerlo del delito de hurto?

Fuentes judiciales manifestaron que, con todas las pruebas recabadas, el abogado Aguiar no tuvo la intención de sustraer el celular, sino que se confundió con el suyo porque es de iguales características.

Otra prueba que lo ayudó fueron las cámaras de seguridad, porque se lo ve a Aguiar hablando con las autoridades de ANIVI cuando él fue a hacerle unas consultas. Se lo ve hablar libremente y que, de un momento a otro, agarra sus cosas y se va. En estas maniobras no se ve qué hace movimientos sospechosos para sacar el celular.

Amenazas, el delito que lo denunció su expareja

Cuando se realizó la audiencia de formalización (diciembre de 2023) en contra de Aguiar, la fiscalía pidió que quedara en la mira por amenazas en perjuicio de su expareja. Ella manifestó que se sintió amenaza en un primer momento porque en una discusión, por el celular, en cuestión Aguiar dijo: “que si descubría que el teléfono era de (…), ‘iba a haber un muerto’”.

La misma denunciante manifestó que sacaran la medida cautelar que tenía Aguiar con ella. También dijo en una declaración espontánea: “Yo (la expareja) en ese momento no me sentí amenazada directamente. A partir de ese momento, yo tomé la decisión de separarme y no lo vi nunca más”.

Por tal razón, la fiscalía llegó a la conclusión que los dichos de Aguiar no produjeron un amedrentamiento y que fueron en un contexto de discusión.