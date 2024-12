Dos médicos, en la mira por actuar con negligencia en la muerte de un joven que sufrió un choque

La pesadilla que vivió el joven Alexis Gonzalo Flores el 8 de julio, después de sufrir un accidente en Rawson, fue terrible . Falleció en su casa tras estar 24 horas agonizando. Estuvo internado, pero le dieron el alta a las horas, situación que no debía haber ocurrido. En esta causa hay una persona en la mira, el conductor de la camioneta Andrés Agustín Sabina Mazuelo , que encima tuvieron que ir a detenerlo a su casa porque se había dado a la fuga. Y ahora, dos profesionales de la salud quedarán pegados por actuar con negligencia, expresaron fuentes judiciales a este diario.

El hecho contra ellos todavía no se formaliza -se cree que será el 26 de diciembre- pero desde la Justicia dijeron que el fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales N°4 le achacará su mal actuar con Flores. Primero, Delgado le dio el alta cuando supuestamente no debía hacerlo y contra Nafa porque debía haberlo trasladado al hospital y no lo hizo.

image.png A la izquierda el fiscal Francisco Micheltorena que interviene en la causa. A la derecha, el ahora fiscal Sebastián Gómez.

Cronológicamente, los hechos ocurrieron así. El 8 de julio cerca de las 22 horas fue trasladado Alexis Flores a Urgencias del Hospital Rawson. En el nosocomio fue atendido por el doctor Oscar Delgado y este dio el “ok” para que le realizaran diferentes estudios.

Para los investigadores, con los resultados de sus estudios, Flores debía seguir internado. Pero Delgado le dio el alta médica a Flores a las 3:00 de la mañana del 9 de julio.

Ahí empezó lo peor para Flores porque con el pasar de las horas su salud era cada vez más grave. Consta en actas que la familia llamó al servicio de ambulancia a las 13:26 horas. A las 13:55 arribó la ambulancia y en ella estaba la doctora Guadalupe Nafa. Ésta le puso un suero y no lo trasladó al hospital y como presunto diagnóstico dijo que tuvo una “hipotensión”. Y se retiró a las 14:23 horas.

image.png La camioneta con la que fue atropellado Flores y que manejaba Sabina Mazueco

El joven motociclista no mejoró y a las 17:23 horas, la familia llamó nuevamente al 107 y el código era rojo. La médica Carla Mareca fue por el domicilio y se encontró con Flores tendido en el piso sin signos vitales. Se le practicaron maniobras de RCP, pero fue en vano y falleció.

Para las pesquisas, Nafa no tuvo en cuenta ni valoró los antecedentes personales del paciente. Por tal razón, a ambos profesionales le recaería el delito de homicidio culposo por impericia en su arte o profesión.

El choque ocurrido en Rawson

El siniestro se produjo ese día a las 22.30 sobre calle Agustín Gómez, o calle 5, a metros del puente que atraviesa Ruta 40, en Rawson. Sabina transitaba en una camioneta Ford Ranger por esa arteria en dirección al Este, pero en vez de subir al puente, giró en “U” hacia su izquierda. Fue ahí que impactó y embistió a Flores y a su moto, que venía por el otro carril rumbo al oeste por esa misma calle.

image.png

Otro motociclista presenció el accidente. Esa persona vio que el joven de la Ford Ranger no se detuvo a prestar ayuda a la víctima y emprendió la fuga. Fue así que el testigo persiguió a la camioneta, pero al cabo de un trecho le perdió de vista.

A partir del fallecimiento de Flores, intervino la UFI Delitos Especiales. Para entonces ya buscaban al conductor de la Ford Ranger, a quien detuvieron el jueves en horas de la mañana en su casa en Pocito y secuestraron el vehículo. Se trataba de Andrés Agustín Sabina Mazueco.