miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Dos adolescentes quedan presos por robar en una joyería de la Galería Central en el microcentro

El hecho fue en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5 de la mañana. Los efectivos dieron con ellos a los pocos metros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto cortesía Telesol Diario

Foto cortesía Telesol Diario

Captura de pantalla 2025-08-27 074545

En la madrugada de este miércoles ocurrió un hecho delictivo en pleno microcentro sanjuanino, precisamente, en Galería Central que tiene entradas por calles General Acha y Peatonal Rivadavia. Y el local que estuvo en la mira fue una joyería.

Lee además
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
desbaratan una red internacional de pornografia infantil: se allano en san juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

Dos adolescentes treparon las rejas de seguridad de Peatonal Rivadavia, caminaron por el pasillo hasta llegar a la joyería que está en el centro. Ahí destrozaron una de las ventanas y sacaron toda la joyería que había en el estante.

Captura de pantalla 2025-08-27 074545
Foto cortes&iacute;a Telesol Diario

Foto cortesía Telesol Diario

La alarma empezó a sonar y los adolescentes intentaron escapar a toda velocidad, pero su huida duró poco. Los efectivos que estaban por la zona los detuvieron antes de que salieran y quedaron detenidos.

Ahí confirmaron que eran menores y en las bolsas que llevaban consigo supuestamente estaban todos los objetos de valor que habían sido sustraídos.

Temas
Seguí leyendo

Jimena Barón reveló que su niñera será madrina de Arturo y conmovió a sus seguidores

Cuál es el estado de salud del bebé y su familia tras el violento choque que protagonizaron en Rawson

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Contactó por WhatsApp a un "vendedor de carpetas" del IPV y lo estafaron en 600 mil pesos

Importante robo de materiales en una empresa constructora en Pocito

A plena luz del día, así robaban cosas de un auto en pleno centro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un policia sanjuanino resulto baleado en una pierna en una casa del barrio la estacion
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El conocido abogado Horacio Medina intentó separar a unos jóvenes que se estaban peleando en pleno centro y terminó dándose un fuerte golpe.
Video

Un conocido abogado sanjuanino quiso frenar una pelea de jóvenes en el centro y terminó de cara en el piso

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida
Incidentes

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada
Alivio

Apareció en Rawson la adolescente que era intensamente buscada

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Te Puede Interesar

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuerte pedido de justicia por la muerte del periodista sanjuanino Mariano Herrera. Sus allegados acusan negligencia médica.
Reclamo

Fuerte campaña para pedir justicia por el periodista sanjuanino que murió tras ir a un recital

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido
Procedimientos

Desbaratan una red internacional de pornografía infantil: se allanó en San Juan y hay un detenido

De quedar libre por ser bajito y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River
Tiempo Streaming

De quedar libre por "ser bajito" y el sacrificio de sus padres, al presente en San Martín: la historia de Iacobellis y su mensaje antes de River