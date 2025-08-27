Dos adolescentes quedan presos por robar en una joyería de la Galería Central en el microcentro

En la madrugada de este miércoles ocurrió un hecho delictivo en pleno microcentro sanjuanino, precisamente, en Galería Central que tiene entradas por calles General Acha y Peatonal Rivadavia. Y el local que estuvo en la mira fue una joyería.
El hecho fue en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5 de la mañana. Los efectivos dieron con ellos a los pocos metros.
Dos adolescentes treparon las rejas de seguridad de Peatonal Rivadavia, caminaron por el pasillo hasta llegar a la joyería que está en el centro. Ahí destrozaron una de las ventanas y sacaron toda la joyería que había en el estante.
La alarma empezó a sonar y los adolescentes intentaron escapar a toda velocidad, pero su huida duró poco. Los efectivos que estaban por la zona los detuvieron antes de que salieran y quedaron detenidos.
Ahí confirmaron que eran menores y en las bolsas que llevaban consigo supuestamente estaban todos los objetos de valor que habían sido sustraídos.