Detuvieron en Rivadavia a un hombre con pedido de captura en Mendoza

Como resultado de una investigación en curso vinculada a distintos hechos delictivos cometidos en la provincia de San Juan, este martes se llevaron adelante medidas judiciales coordinadas por la Brigada Policial de Delitos Contra la Propiedad, en permanente comunicación y trabajo conjunto con la Brigada de Investigaciones de la provincia de Mendoza.

En ese marco, se realizó un allanamiento en un domicilio del barrio Aramburu, en el departamento Rivadavia, donde los efectivos procedieron a la detención de un sujeto identificado como Santiago Guzmán, quien estaría presuntamente vinculado a los hechos investigados.

Durante el procedimiento también se logró el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

Según informaron fuentes policiales, el detenido posee una orden de captura vigente emitida por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza, en relación a un hecho violento ocurrido en la localidad de Chacras de Coria, por lo que quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Asimismo, en el desarrollo de las medidas judiciales fue detenida una mujer mayor de edad, acusada de entorpecer uno de los procedimientos, motivo por el cual también quedó a disposición de la Justicia.