Detienen a dos jóvenes acusados de asaltar a conductores de Uber y Didi

La Brigada de Investigaciones Norte detuvo a dos jóvenes acusados de liderar una banda que cometía robos a conductores de aplicaciones de transporte en el departamento Capital. Los arrestados, identificados de apellido Chandia (19) y Aguilera (18) , utilizaban las plataformas Uber y Didi para solicitar viajes y luego agredir y robar a los choferes .

Los Berros Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Justicia Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

Según informaron fuentes policiales, las autoridades habían recibido varias denuncias en la Comisaría Segunda de Concepción por hechos similares. Esto permitió identificar a los sospechosos y establecer un seguimiento de sus movimientos.

La investigación contó con la colaboración de la Sección Sustracción de Automotores D-5 y se desarrolló bajo la dirección del Fiscal Miguel Gay, de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Los jóvenes quedaron vinculados a un legajo judicial y deberán comparecer ante la justicia en las próximas horas para dar explicaciones por los hechos que se les imputan.

Además, la policía continúa con allanamientos en distintos domicilios para recuperar los efectos y vehículos sustraídos durante los robos.