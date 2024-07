Desfiguró, violó y tuvo cautiva a su pareja por días en Chimbas: él se defendió, "Los moretones son porque se cayó de la moto"

No se muestra la cara del imputado para no entorpecer la investigación. La chica (arriba de la imagen) estuvo observando la audiencia.

El acusado, que no se da su nombre para no entorpecer la investigación, tuvo el coraje de hablar en la audiencia. Trató a su ex de loca, diciendo que se golpeaba la cabeza cuando le decían algo que no le gustaba o hasta se animó a decir que los golpes que tenía en la cara fueron porque se cayó de la motocicleta. “El moretón es porque se cayó de la moto”, manifestó al frente de la jueza.

La víctima estuvo observando la audiencia a través de Zoom y todavía tenía moretones. Fuentes judiciales manifestaron a este diario que este violento hecho habría ocurrido el 29 de mayo de este año. La chica cuando pudo ir a CAVIG a contar su situación fue 10 días después y todavía estaba desfigurada. Esto quiere decir, que ha pasado más de un mes y todavía tiene los signos de haber sido brutalmente agredida.

Quedó imputado provisoriamente por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, abuso sexual con acceso carnal, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y las amenazas.

El brutal caso que fue denunciando en UFI CAVIG

Según manifestaron fuentes judiciales, la víctima y su pareja vivían hace unos 8 meses. Durante ese periodo la chica manifestó que sufría constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de este sujeto, que también es muy joven.

Precisamente el 30 de mayo en la madrugada, la pareja estaba en su casa de Chimbas y antes de que se acostaran el hombre le pidió a ella que se desvistiera con el fin de revisarla para ver si tenía alguna marca.

Dato: el pedido de que se desvistiera era habitual según la denunciante.

Este le encontró un “chupón” en el cuello y ella le dijo que se lo había hecho el día anterior, pero este dijo que no era de él y le empezó a reclamar. Le pegó una cachetada y le dijo: “Si no me decís la verdad, te voy a pegar más fuerte”. La chica se quedó callada y le propinó varias trompadas en diferentes partes del rostro y la empujó contra el suelo. Luego le dio patadas en muchas partes del cuerpo. Después la levantó y la tiró contra la cama y siguió golpeándola a mansalva.

Ella estaba desnuda por pedido de él y ahí la accedió carnalmente. Ella le dijo que “no hacía falta que lo hiciera porque ella le era fiel y que no lo engañaba”, pero este hombre siguió golpeándola y la llevó al baño.

Este hombre obligó a la chica a que se bañara con agua fría y le manifestó: “Eso se merecen las perras”. La chica le hizo caso, se bañó y cuando salió este la golpeó en sus partes íntimas para decirle: “Eso es para que no te abras más de piernas”.

Al otro día, este hombre vio que la víctima estaba con el ojo hinchado y le exigió que no saliera de la casa para que no la vieran como estaba. Es más, este sujeto salía de la casa y la dejaba encerrada para que no saliera.

Ella estuvo encerrada por muchos días y recién el 4 de junio, la madre del acusado fue a la casa y la rescató porque estaba en muy malas condiciones. La tuvo unos días en su casa y la ayudó llevándola a una salita, pero no se recuperaba y la trasladó al Hospital Rawson.

La familia de ella se enteró de la situación que había pasado y el agresor, asustado porque lo andaban buscando, fue a amenazarla a ella diciéndole que mintiera y que los golpes fueron porque se cayó de la moto. “Si alguien se entera de lo que ocurrió realmente, los platos rotos lo van a pagar tus hermanos, los voy a matar”, le dijo.