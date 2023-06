Desamparo y dolor: el sufrimiento de la madre de Gisel, víctima de una feroz golpiza en Caucete

Con un pequeño abrigo y acompañada de sus perros guardianes, Yolanda contó la situación que vive desde el domingo 11 . “Estuve con ella en el hospital desde que pasó todo. Ahora no pude ir por el paro de colectivos. Mi cabeza piensa mucho y me desespera porque no puedo hacer nada”, relató.

Yolanda está desesperada porque vive una situación sobre la que entiende poco y no sabe cómo ayudar a su hija. El domingo al mediodía le notificaron lo que le había pasado a su hija, llegó al hospital y la vio muy malherida “estaba toda hinchada”.

Pero además de tristeza, está enojada con la madre y la hermana de Jonathan Torres, el presunto autor del golpe a Gisel y por el cual está detenido por tentativa de femicidio. “La madre de ese hombre me hablaba y me decía cosas. Me decía que se cayó del baño y no sé qué más. Yo me controlaba para no decirle nada porque si no iba a hacer el problema más grande”.

Yolanda fue testigo de una situación crucial y rara en el hospital: “La suegra de mi hija tenía oculta la ropa de mi hija en una bolsa. La tenía hecha un bollito y se la guardaba bajo el brazo. Cuando vinieron a buscarla (domingo por la tarde), los policías le preguntaron ‘¿qué tiene ahí?, ella dijo ‘la ropa de Gisel’. Los policías se la pidieron y ella no quiso dársela, pero se la quitaron”.

Yolanda no tiene mucha relación con su hija. Comentó que ella en un momento hizo su vida y se fue con “ese hombre” (hablando de Jonathan) y que va poco a su casa. “La última vez que vino fue para mostrar a los gemelos que tuvo”, recordó. Y a Jonathan “lo vi una sola vez, vino a comer pero después se la llevó”.

Esta mujer vive con su pareja y dos hijos de Gisel porque aparentemente Jonathan no los quería. Gisel es madre de 5 hijos, dos están al cuidado de su mamá Yolanda, y los otros tres con ella: una nena y los gemelos.

Finalmente, Yolanda dijo: “Quiero que se haga justicia, que el que hizo esto la pague. Mi hija no va a terminar bien me han dicho y no sé cómo voy a explicarles a sus hijos. Veremos que harán con los gemelos, pero si tengo que cuidarlos, lo voy a hacer y no tendré problema”.