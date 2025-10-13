Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella

Una historia que comenzó con una denuncia por robo terminó con la supuesta víctima tras las rejas. En Caucete, una joven de 18 años, identificada como Correa Tapia, fue detenida luego de realizar una serie de llamados al 911 en los que acusaba a su exnovio de haberle sustraído una bicicleta.

Durante aproximadamente una hora, la muchacha efectuó cuatro comunicaciones con la línea de emergencias asegurando que su expareja le había robado una mountain bike y que la guardaba en su domicilio del barrio Felipe Cobas.

Ante la insistencia, efectivos de la Comisaría 37ª acudieron al lugar señalado. Sin embargo, al revisar la vivienda, constataron que no existía ningún rodado como el que la denunciante había descrito. La versión de la joven comenzó a desmoronarse rápidamente.

Fuentes policiales confirmaron que, tras una breve investigación, se determinó que todo había sido inventado, aparentemente como consecuencia del reciente quiebre sentimental entre ambos.

Finalmente, Correa Tapia fue detenida y trasladada a la Comisaría 37ª. Ahora enfrenta una causa en la UFI Genérica por realizar una denuncia falsa, un delito que podría traerle serias consecuencias legales.