lunes 13 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caucete

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella

La chica, de 18 años, denunció en reiteradas ocasiones a su exnovio por un supuesto hurto, pero la investigación reveló que todo era una mentira impulsada por motivos personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo

Una historia que comenzó con una denuncia por robo terminó con la supuesta víctima tras las rejas. En Caucete, una joven de 18 años, identificada como Correa Tapia, fue detenida luego de realizar una serie de llamados al 911 en los que acusaba a su exnovio de haberle sustraído una bicicleta.

Lee además
hallaron un cuerpo decapitado en concordia y creen que se trata del remisero desaparecido vinculado al doble femicidio de cordoba
Investigación

Hallaron un cuerpo decapitado en Concordia y creen que se trata del remisero desaparecido vinculado al doble femicidio de Córdoba
en un ataque pirana, una banda rodeo a una pareja en el centro civico y le robo sus pertenencias
Ladrones callejeros

En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

Durante aproximadamente una hora, la muchacha efectuó cuatro comunicaciones con la línea de emergencias asegurando que su expareja le había robado una mountain bike y que la guardaba en su domicilio del barrio Felipe Cobas.

Ante la insistencia, efectivos de la Comisaría 37ª acudieron al lugar señalado. Sin embargo, al revisar la vivienda, constataron que no existía ningún rodado como el que la denunciante había descrito. La versión de la joven comenzó a desmoronarse rápidamente.

Fuentes policiales confirmaron que, tras una breve investigación, se determinó que todo había sido inventado, aparentemente como consecuencia del reciente quiebre sentimental entre ambos.

Finalmente, Correa Tapia fue detenida y trasladada a la Comisaría 37ª. Ahora enfrenta una causa en la UFI Genérica por realizar una denuncia falsa, un delito que podría traerle serias consecuencias legales.

Seguí leyendo

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio

Espectacular vuelco de un automóvil en una zona top de Capital

Otro miembro de la barrabrava de San Martín arregló condena y quedó en libertad

Video: la Circunvalación, escenario de un fuerte choque dentro del anillo

Ataque motochorros en el centro: rompieron una ventanilla de un vehículo y robaron $200.000

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Quiso ingresar con cocaína y marihuana a una cancha en Albardón, lo vieron nervioso y terminó detenido

El conductor que provocó la doble tragedia en Ruta 40, Eliazar Flores Condori, seguirá preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la segunda batalla que enfrenta el nino atropellado en calle 5: las palabras de la familia y la version del choque
Conmoción

La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida
Preocupación

Tras ser embestido por una camioneta, piden oraciones por la salud del chiquito que pelea por su vida

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal
Antecedentes

Deportistas sanjuaninos en aprietos con la justicia penal

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños
Polémica

Tras la designación de Diputados, el gobernador Orrego cuestionó a la Defensora de los Niños

Un colectivo que regresaba a San Juan desde Chile se averió en la cordillera mendocina y los pasajeros quedaron varados. Imagen ilustrativa.
Enojo e incertidumbre

Un colectivo sanjuanino que volvía de Chile se averió en plena Cordillera y los pasajeros quedaron varados

Te Puede Interesar

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?
Apuestas ilegales

La Liga Sanjuanina confirmó que el polémico audio es de un árbitro y ya fue identificado: ¿y ahora?

Por Carla Acosta
En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias
Ladrones callejeros

En un ataque piraña, una banda rodeó a una pareja en el Centro Cívico y le robó sus pertenencias

La avenida del Mar en La Serena: quienes llegan estos días de octubre encuentran a la principal arteria de la comuna totalmente renovada y embellecida.  video
Enviada especial

La Serena lanza su temporada 2026 con fiesta en El Faro y esperando repetir otra ola de turistas sanjuaninos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio
Fundamentos

Tras el fallo contra Babsía, otros dos médicos quedaron en la mira: será investigados por falso testimonio

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella
Caucete

Denunció a su novio por robarle la bicicleta y al final terminó presa ella