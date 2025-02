Denunciado por abuso sexual, renunció un obispo que se desempeñó 4 años en San Juan

El 3 de febrero, el religiosos que permaneció 4 años en tierra sanjuanina y se marchó en 2023 fue denunciado en la Justicia y, en el marco del proceso legal interno de la iglesia, el Vaticano reveló que el Papa Francisco aceptaba la presentación de su renuncia y nombró en su lugar como administrador apostólico al obispo auxiliar Marcelo Mazitelli.

Este jueves, el Obispado de San Rafael informó a la comunidad que “personas adultas han denunciado ante las autoridades competentes a monseñor Carlos María Domínguez por acciones indebidas infligidas contra ellas, provocando la renuncia efectiva del mencionado obispo” de 59 años.

En un comunicado oficial, la entidad manifestó que asumía " el compromiso de custodiar la intimidad de los denunciantes y sus familias, quienes siempre tendrán el derecho de acudir a la justicia civil”. Del mismo modo, agregó que “dada la gravedad de los hechos declarados se ha iniciado una investigación para que se medien las acciones canónicas que corresponden conforme a los protocolos vigentes en la Iglesia”.

Si bien no trascendieron detalles sobre la denuncia, ni la identidad de las personas involucradas, las fuentes establecieron que se trataba de posibles abusos sexuales.

En su carta de renuncia, Domínguez escribió: "Intuyo la perplejidad que cause en todos ustedes esta noticia. Pero, créanme, esta decisión me causa un profundo dolor" y afirmó que su labor pastoral la desempeñó "con todo el corazón". Curiosamente, declaró: "Quiero pedirles perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer".

El comunicado de la Iglesia Católica

