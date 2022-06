Denigró a su pareja embarazada, la echó de la casa y le dio patadas en la panza

La denunciante cuando dio a conocer este hecho expresó que vivía con López hace dos años y que la relación, poco a poco, se puso más violenta. Este sujeto la agredía física y verbalmente.

En enero de este año ocurrió la situación más violenta. La víctima dijo que se encontraba con López en su casa y este empezó a agredirla verbalmente diciéndole: “¿Qué mierda estas haciendo? Viste que haces las cosas mal, a ver si te vas a la mierda, sos una hija de puta, quiero que te vayas de mi casa”

La joven le respondió: “Si sabes que no tengo a dónde irme. Dejé todo para venir a vivir con vos y ¿ahora que estoy embarazada me corres?”. López no se quedó callado y le respondió: “A mí que me importa, quiero que te vayas de mi casa”.

Tras esa discusión verbal, este hombre le propinó una cachetada en la cara, después la tiró al piso y le dio patadas en la panza, en su rostro, en las piernas y los brazos; dejándole varias marcas en el cuerpo.