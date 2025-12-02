Definieron fecha y hora de entrevistas para elegir al nuevo camarista civil

Tras la definición por parte del Consejo de la Magistratura de la terna de postulantes para ocupar el cargo de juez camarista civil, se conoció la fecha y el horario de las entrevistas para seleccionar al sucesor de María Josefina Nacif , quien se encuentra tramitando su jubilación.

De esta manera, Javier Aguiar Pacheco (trabajador de Fiscalía de Estado), Esteban De la Torre (juez de Familia) y Marianela López (jueza de Familia), seleccionados entre 42 postulantes, serán recibidos este viernes 5 de diciembre desde las 8:30, con un turno cada media hora, para fundamentar su solicitud frente a los miembros de la Legislatura Provincial .

De esta manera, se acerca un momento bisagra y crece la expectativa en torno al jugoso cargo ya que Nacif inició el trámite en ANSES en diciembre de 2023.

El Consejo de la Magistratura que llevó adelante este proceso está integrado por su presidente, Juan José Victoria, ministro de la Corte; Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno, en representación del Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.