Cumplirá pena en la cárcel el hijo del comisario que le cortó la garganta a un amigo en Rawson

El juez Pablo Leonardo León homologó lo pactado y condenó a Marcos Ariel Álvarez a 3 años de prisión efectiva por el delito de lesiones graves en perjuicio de William Vicente Álvarez. El acuerdo fue entre el fiscal Iván Grassi de UFI Delitos Especiales y el defensor Leonardo Villalba.

El único sospechoso de este hecho primero se lo imputó por tentativa de homicidio, pero el fiscal del caso recalificó el hecho a lesiones graves por dos razones. La primera es que todos los testigos dijeron que el ataque fue en la oscuridad y que Marcos Ariel largó el cuchillazo con intenciones de agredir a William, pero no eligió la zona. Este cuchillazo fue al cuello, pero podría haber dado en cualquier otra parte. La otra razón para morigerar la caratula fue porque Marcos Ariel tuvo la posibilidad de seguir atacando a William con el cuchillo y no lo hizo. A su actuar lo paró y no hizo más nada mientras los otros testigos ayudaban al damnificado.

El sangriento caso en Rawson

El sangriento caso ocurrió entre las últimas horas del 1 de marzo y la madrugada del 2. Para tener un contexto de cómo se conocen los protagonistas, los investigadores dijeron que Marcos Ariel Álvarez es muy amigo del hermano de William (que se llama Miguel). A las 17:00 horas del viernes 1 de marzo ambos estaban organizando un asado para festejar el cumpleaños de Marcos Ariel, pero por una diferencia entre ambos se desató una pelea y finalmente no hubo asado.

Nota: dicen que la pelea entre Marcos Ariel y Miguel fue por “venta de drogas”, ya que ambos están vinculados en la delincuencia.

De igual manera, Marcos Ariel se juntó con otros amigos (no estaba ninguno de los Álvarez) y comieron comida rápida. Esa madrugada del sábado 2 de abril, Marcos Ariel se fue con otros sujetos, se dirigieron a la casa de Miguel y la prendieron fuego con una molotov. Luego volvieron.

WhatsApp Image 2024-03-05 at 09.18.01.jpeg Marcos Ariel Álvarez llegó rengueando a Tribunales, desde la fiscalía le dijeron que sufre de várices en su pie izquierdo. Él es el único acusado por la tentativa de homicidio en Rawson.

Miguel y William, aparentemente fueron a la casa de Marcos Ariel por venganza. Entraron a la casa atravesando un portón y comenzó la pelea. Ahí es donde Marcos Ariel le asestó el puntazo a William.

Fueron los mismos amigos de Marcos los que ayudaron a William a sacarlo de la casa. A los minutos lo subieron a un taxi y se lo llevaron al René Favaloro (La Rotonda). Después fue derivado al Hospital Rawson.

Marcos Ariel Álvarez se sabe que vive solo y que no tiene familia. Durante el periodo de la investigación la defensa siempre solicitó que este sujeto se le dictara la libertad por la flebitis que tiene en su pie.