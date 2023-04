Cuando el dolor se convierte en fuerza: las 'madres del femicidio' contuvieron a la víctima de La Bebida

Violencia de género Exclusivo: liberaron al comisario acusado de golpear a su ex con el arma reglamentaria

Es que la adolescente fue atacada por su ex y otros tres sujetos que la desnudaron y la dejaron abandonada en un descampado. Es por ello que desde la Asociación de Familias Unidas por el Femicidio se acercaron hasta el humilde rancho en donde vive la víctima y, luego de haber transitado el dolor de la muerte de sus hijas en manos de sus parejas, la aconsejaron que no vuelva con el agresor por su propio bien.

La escena era poderosa por sí sola y, tal como se suele decir ahora, era "cine puro". Un grupo de mujeres que se acompañan en el sufrimiento abrazaron a la jovencita que vivió un calvario y le dieron recomendaciones sobre cómo manejarse en las circunstancias que atraviesa.

922adef1-d097-40d1-9a16-4cd044090c3a.jpg

Lo que a simple vista parecía una reunión común entre mujeres que comparten un mate en una tarde cualquiera representaba mucho más. Con tan sólo ver sus caras, reconocidas por haber encabezado las movilizaciones para pedir justicia por sus hijas, se podía percibir en el ambiente una fusión poderosa de lucha y superación.

Luego de escuchar el relato de la madre de la chica agredida, que previamente había sido amenazada por su ex con un mensaje mafioso tras arrojar gasoil en la puerta de su casa, las mujeres que buscan que no haya más víctimas letales de violencia de género en San Juan se mostraron indignadas por la situación e incluso algunas compararon el hecho con lo que les ocurrió a sus propias hijas.

La madre de Talía Recabarren, presente en el encuentro, remarcó las similitudes entre lo que le sucedió a su hija y lo que pasó a la joven de La Bebida, que afortunadamente vivió para contarlo. En ese sentido, Anabella Recabarren destacó un modus operandi que se suele dar en este tipo de casos, ya que la madre de otra víctima de femicidio como Leila Rodríguez, recordó una accionar parecido.

DSC_0531.JPG

"Siempre que se separan y las chicas ya no quieren saber nada, ellos intentan persuadirlas, volver a estar con ellas a solas y muchas veces, lamentablemente, terminan lo que empezaron", señalaron las "madres del femicidio". Es por eso que le explicaron a la menor que sufrió la brutal embestida de su ex y los suyos que no está sola y se comprometieron a acompañarla.

Después de compartir experiencias con las madres, entre las que se encontraban Laura Requena, la mamá de Brenda, y Sandra Rojas, la mamá de Cristina Olivares, las mujeres se fundieron en largos abrazos y algunas lágrimas cayeron. Tal como si abrazaran a sus propias hijas, se aferraron fuerte a la víctima y su madre para darles fuerzas.

Paula Morales, la mamá de Leila, permaneció unos minutos abrazada a la jovencita a la que le habló al oído y le pidió que se cuide y que confíe en ellas. "¿Sabe, mamita? Estamos con ustedes", se alcanzó a oír mientras se despedía de la muchacha que no escondió su angustia por lo sucedido.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1651650220994752512 Las "madres del femicidio", unidas por el grave caso de La Bebida pic.twitter.com/uBwWg6NcDl — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 27, 2023

Una de las integrantes de la asociación que encabeza el grupo, Victoria Villalón, tía de Rocío Villalón, detalló que su misión es brindar apoyo a las familias que luchan contra la violencia de género y aseguró que están preocupadas por el acontecimiento.