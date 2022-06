Crece el "paserosgate" de San Juan: curiosos nombres de empresas y la punta de un iceberg

Incluso, comparó la maniobra que se investiga con el narcotráfico. "Las empresas que han vinculado que tienen la pata local por lo menos las han encontrado, y yo no estoy poniendo en discusión su buen nombre y honor, para eso existe la Justicia. El tema es que la industria se ha paralizado y esto se ha transformado casi en un intercambio de droga porque venían los brasileros con maletines con dólares y se llevaban la pasa. La cifra muchos se van a sorprender cuando la termine de determinar la Justicia porque hace 3 años que viene esta fiesta. Por ahí los tiempos de la Justicia son demorosos pero cuando llegó, llegó. Acá no va a ser fácil. Es mucho más dinero...", disparó

Para Paladini, esta situación viene hace mucho y lanzó un análisis con aire de justificación para algunas de las empresas: "esto se transformó como cuando la Salada se volvió algo normal. Acá las empresas que no pudieron trabajar optaron por el camino B y lo justifico, porque si no era la desaparición. Esto es una competencia desleal porque si usted quería comprar no podía, o le tenía que comprar a empresas grandes, o medianas que no quieren ningún problema o tienen todo declarado. Esta fiesta terminó, creo que empezó la película de terror. Creo que hay muchos asustados". Luego morigeró sus palabras en lo que respecta a la justificación: "muchos lo hicieron por supervivencia. No los quiero justificar pero los entiendo", afirmó.

lomas.jpg Francisco Paladini en su planta pasera Lomas del Sol con empleados.

Según la perspectiva del dueño de Lomas del Sol, se trata de la punta del ovillo de un escándalo mayor. "Acá hay empresas honorables que han ido disminuyendo su volumen y han crecido empresas que son nadie, que han pasado de 200 toneladas a 7.000. Nadie crece eso en dos años. Empresas con sede en Misiones, en Córdoba, en La Rioja, en Entre Ríos, en Chaco, en Mendoza, creo que la Justicia Federal, el juez Leopoldo Rago Gallo es una persona que va a fondo y me parece que se viene una segunda etapa de los que se han declarado para estafar. Porque estas empresas tenían socios de 80 años, estaban armando para el delito. Las primeras empresas que vi son locales, no estoy justificando porque sean grandes o chiquitos son delitos y hay que probarlos, pero creo que falta la parte más importante que es los que armaron para hacer estafa. Creo que es el 20% de lo que se espera". Según la perspectiva del dueño de Lomas del Sol, se trata de la punta del ovillo de un escándalo mayor. "Acá hay empresas honorables que han ido disminuyendo su volumen y han crecido empresas que son nadie, que han pasado de 200 toneladas a 7.000. Nadie crece eso en dos años. Empresas con sede en Misiones, en Córdoba, en La Rioja, en Entre Ríos, en Chaco, en Mendoza, creo que la Justicia Federal, el juez Leopoldo Rago Gallo es una persona que va a fondo y me parece que se viene una segunda etapa de los que se han declarado para estafar. Porque estas empresas tenían socios de 80 años, estaban armando para el delito. Las primeras empresas que vi son locales, no estoy justificando porque sean grandes o chiquitos son delitos y hay que probarlos, pero creo que falta la parte más importante que es los que armaron para hacer estafa. Creo que es el 20% de lo que se espera".

¿Cómo saber qué empresas son sospechosas? "Es muy fácil. Cuando se agarra la lista de exportadores, compara el 2018 con 2019, 2020 y 2021, tiene un crecimiento de empresas desconocidas, que no tienen cara visible. Creo que esto es la punta de un iceberg", indicó. Y analizó: "El mercado se va a transparentar, los que están en blanco van a dormir tranquilo y los que están en negro van a estar muy nerviosos".

Entre sus revelaciones, habló de quiénes podrían estar involucrados en la maniobra. "Doy fe de que la Aduana local no está involucrado ninguno. De la nacional no puedo decir. La Aduana local lo había detectado, tuvo más de 10 reuniones con la Cámara de Comercio Exterior y con Gobierno, pasa que acá se cruzan dos temas, uno es la exportación que certifica la Aduana y otro es que estas empresas no ingresaban las divisas y eso depende el Banco Central. Acá hay un tramado AFIP-Banco Central-Aduana, por eso no le carguemos las pilas a la Aduana solamente", opinó.

A la vez, aseguró que la semana pasada desde Nación pidieron información a todas las paseras sobre diferentes asuntos. "Los que estamos tranquilos no tenemos problemas pero hay otras que no tienen cara visible, las van a tener que ir a buscar a Misiones. Nosotros hicimos un trabajo que se lo presentamos a Díaz Cano y una tenía domicilio en un geriátrico en Buenos Aires. Por eso digo, que la maniobra han agarrado a los más fáciles. Se van a sorprender muchos cuando esto termine", esgrimió.

Finalizó con una interpretación: "Esta brecha cambiaria lo pone al que exporta en negro en un 100% de rentabilidad directa, cuando no existen estas brechas no existen este tipo de maniobras".

La causa

En horas de la tarde del lunes, cerca de 14 allanamientos simultáneos se llevaron adelante en la provincia en empresas dedicadas a la producción y exportación de pasas, tras las sospechas de Aduana de evasión impositiva por más de 13 millones de dólares. Las empresas allanadas en el marco de la investigación son Finisterre S.R.L, Natural Food SRL, Pistacuy S.A, Coníferas S.A.S y Cultivos Orgánicos S.A.

“Prima facie se trata de subfacturación de mercadería declarando a las pasas a un valor mucho menor del real por el que ingresa al país de destino”, informó el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Y agregó: “Bajo la actividad de exportación de productos primarios logra colocar divisas en el exterior y poseerían plazos vencidos para el ingreso de divisas. Habría una estructura armada con fines de defraudar al fisco”.

El magistrado, en Radio Sarmiento, informó este martes que “según lo estimado por Aduana, al momento poseerían a plazo vencido para el ingreso de divisas que superan los 13 millones de dólares. Este accionar delictivo implicaría una infracción al Régimen Penal Cambiario, por la parte de la liquidación de las divisas por la exportación de las mercaderías, y habría otros delitos paralelos como los vinculados con la evasión”.

También indicó que, “la maniobra sería materializada por estos operadores cuyas mercaderías son de San Juan y poseen como denominador común un despachante de Aduana. Las pruebas servirían para demostrar el armado de una estructura con el fin de obtener ganancias indebidas contra el fisco. A partir de eso se emitieron las órdenes de allanamiento. Los procedimientos se llevaron a cabo ayer y se pudo verificar una documentación importante que actualmente se encuentra en poder de la Aduana”.