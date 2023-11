Contrataque de uno de los acusados por los alquileres en La Granja: señaló al denunciante como violento

WhatsApp Image 2023-11-08 at 21.02.52.jpeg La audiencia estuvo presidida por la jueza de Garantías, María Gema Guerrero.

Detalló también que Vicentela cuando volvió a su trabajo volvió más agresivo, expresando que no contaran con él porque no iba a hacer nada por La Granja. “Volvió con mucha agresividad el 1 día de trabajo. Después le dieron licencia y no volvió más”.

Jofré contó cuando supuestamente lo sacaron por segunda vez de su cargo a Vicentela. Dijo que una portera estaba descompensada en el baño, él fue a verla y dijo que tenía casi 400 de azúcar porque Vicentela la maltrató. “Yo hice la denuncia al otro día”. Otra de las graves acusaciones que hizo es que trató a Vicentela de ser un chantajista, “Vicentela chantajeaba a la gente para que hablaran mal de mí”. Y finalmente dijo que él se empezó a robar la documentación de la cooperadora.

WhatsApp Image 2023-11-08 at 21.02.49 (1).jpeg Abogado defensor, Jorge Aguiar.

Sobre el alquiler de canchas dijo que se realiza hace varios años y que La Granja subsiste gracias a esto porque no hay fondos para el mantenimiento. “Todos los arreglos lo hacemos con los ingresos de la cooperadora”. Sobre el manejo de la cancha de hockey dijo que solo fueron 24 días.

"Los fondos no lo tenemos. La cooperadora resulta vital", dijo Jofré entre otras frases.

Los cuatro implicados en este caso iniciado en agosto 2022 son Miguel Jofré, Mario Sanz, Sandra Vilanova y Daniel Samat. El fiscal Francisco Micheltorena junto a los ayudantes fiscales César Recio y Adrián Elizondo los investigan por los supuestos negocios que hacían con el cobro de alquiler de la cancha de césped de La Granja entre 2019 y 2021.

WhatsApp Image 2023-11-08 at 21.02.49.jpeg Fiscal del caso, Francisco Micheltorena.

La sospecha de fiscalía es que cobraban, entre 700 y 2200 pesos por hora por la cancha de hockey sobre césped, revelaron fuentes judiciales, y aparentemente ese dinero era usado en provecho propio. Se habló de que podrían haber recaudado 5 millones de pesos.

Jofré en este momento está siendo investigado por el delito de peculado, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público. En sus últimas palabras dijo: “Llevamos más de un año. Aporté información y si necesitan más se la vamos a dar. Quiero que me devuelvan mi vida. Yo me tuve que revindicar por semejante denuncia”.