Confirman la desestimación de denuncias contra la maestra jardinera de Pocito acusada de abusar de cinco alumnos

Tras la primera desestimación, Yamila Rodríguez marchó en Plaza 25 de Mayo y dijo que iba a accionar contra las madres que la denunciaron a ella por el calvario que le tocó vivir desde junio de este año.

La docente recuperará su celular y su computadora después de 90 días.

Su abogada Sandra Leveque manifestó a este diario que su clienta ya está al tanto de esta resolución y que será decisión totalmente de Yamila Rodríguez de ir o no contra los padres que la denunciaron por este hecho. Cuando hizo la marcha el 15 de agosto último, la maestra jardinera manifestó: "Esto no me ha quitado las ganas de ejercer la docencia. Ahora sí toca seguir con lo legal y tomar yo la posta contra ellas por los daños y perjuicios que me generaron".

La docente del ENI 76 de Pocito nunca fue investigada formalmente, sino que la fiscalía determinó hacer un anticipo de prueba antes de hacer una audiencia de formalización. A los cinco niños se les hizo Cámara Gesell y todas salieron a favor de ella. Los niños fueron peritados psicológicamente y no arrojaron signos de haber sido abusados. Con estas conclusiones, la fiscalía desestimó las cinco denuncias porque el hecho no existió.