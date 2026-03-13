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Siniestro vial

Conductor chocó con un motociclista en Rivadavia, se dio a la fuga y un testigo lo persiguió

El hecho se registró después de las 7 de la mañana, en inmediaciones de Las Palmas y Talcahuano. Tras el escape de uno de los implicados, un testigo lo siguió por varias cuadras para que no se saliera con la suya.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento siniestro vial sacudió el inicio de la mañana en Rivadavia, después de que un automóvil chocara con una motocicleta y acto seguido emprendiera la fuga. El hecho se registró en inmediaciones de Las Palmas y Talcahuano, en una zona donde suelen ocurrir este tipo de incidentes.

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Acorde detallaron las fuentes, tras el suceso, que tuvo lugar minutos después de las 7 de la mañana, el conductor implicado emprendió un escape y un testigo que observó el impacto fue detrás de su marcha. Indignado por lo acontecido, otro automovilista lo siguió por unas cuadras para identificarlo, aunque no tuvo suerte porque lo perdió en el camino.

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Como consecuencia de la embestida, tanto el motociclista como su acompañante resultaron heridos aunque ambos habrían presentado lesiones leves y estarían fuera de peligro.

Por su parte, los testimonios de aquellos que presenciaron el choque señalaron que la marca del vehículo fugado era un Fiat Siena, aunque no pudieron dar mayores precisiones. Es por ello que las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores serán claves para individualizar al responsable que huyó de la escena.

Vecinos del lugar y personal policial asistieron a los damnificados, lo mismo que procedieron con el secuestro de la moto en cuestión. Por otro lado, efectivos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para llevar adelante las pericias de rigor, que ayudarán a establecer la mecánica del siniestro.

Una semana atrás se produjo un siniestro de características similares a unos pocos metros de donde ocurrió el reciente choque. En esa oportunidad, el conductor del automóvil permaneció en el lugar y el chico que conducía la moto resultó ileso. Pese al fuerte impacto que protagonizaron, los daños que se registraron fueron solo materiales.

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