Condenaron al oftalmologo Kerman por 3 abusos pero no irá a la cárcel

Kerman no se presentó a la audiencia argumentando que no se encontraba bien de salud y siguió las instancias via Zoom desde su domicilio

El fiscal Martínez indicó en la audiencia que los otros hechos existieron pero no configuraron un delito contra la integridad penal como un abuso sexual simple, pero 5 de esos hechos si, como acoso sexual.

La audiencia se realizó este lunes por la tarde. Tanto los fiscales como los defensores estuvieron de acuerdo en firmar el acuerdo de juicio abreviado. Además, Kerman admitió haber cometido esos tres abusos sexuales contra dos mujeres. Ambas aseguraron que el profesional les tocó sus partes intimas. Por eso le atribuyen abuso sexual simple, tres hechos.

El Juicio Abreviado fue presidido por la jueza Maria Gema Guerrero. Los fiscales son Roberto Ginsberg y Roberto Martinez y los defensores Marcelo Fernández y Franco Montes.

oftalmólogo Kerman

En esa primera declaración el acusado expresó que se sintió robado, que los hechos fueron malinterpretados. “Todo esto se trata de una campaña mediática”, en la cual señaló a “Tiempo ”, en referencia a este diario. Ya en la segunda declaración, admitió los abusos sexuales y aceptó el acuerdo de juicio abreviado para recibir la pena de 1 año y 10 meses de prisión.