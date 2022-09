Cómo siguen los tres sobrevivientes del trágico choque en Ruta 40

Se trata de Javier Ollarce y Roxana Gomez , quienes viajaban en el Volkswagen Up con los ancianos que fallecieron, y de Nahuel Ceballos , quien conducía la Toyota Hilux con su acompañante, que también murió como consecuencia del violento impacto. Por las heridas que sufrieron, fueron hospitalizados en estado inconsciente, por lo que quedaron en observación.

Ahora, desde el nosocomio aseguraron que los implicados están todos estables y lúcidos, internados en distintos sectores no críticos, ya que ninguno de ellos presenta riesgo de vida.

Fuentes judiciales indicaron que los turistas que viajaban con la pareja pampeana en el mismo automóvil se encontraban hacía dos días en San Juan y, al momento del siniestro vial, se dirigían hacia la Difunta Correa.

Todavía no está claro cuál era el vínculo entre los ocupantes del Volkswagen Up, ya que algunas fuentes indicaron que los ancianos fallecidos eran padres del conductor del vehículo. Sin embargo, desde la justicia no pudieron confirmar el dato, por la diferencia en los apellidos, aunque sí dijeron que eran familiares. Además, los sobrevivientes tienen residencia en Neuquén, mientras que las víctimas fatales la tenían en la localidad de 25 de Mayo, en La Pampa.

Las fuentes tribunalicias comentaron que los turistas estaban parando en Pocito, que quizás se reunieron en la provincia y que, antes de protagonizar la tragedia, habían planeado ir hasta el paraje de Vallecito para conocer el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 en Ruta 40 y Calle 11, donde se produjo un triple choque que además del automóvil y la camioneta involucró a un camión. El conductor del rodado de gran porte, identificado como Leonardo Raón Bustos, quien fue trasladado a Comisaría 7 en calidad de arrestado hasta tanto tener resultado de dosaje de alcohol.

Los fallecidos fueron identificados como Juan de Dios Díaz de 82, Nora Teresa Monjes de 70 años y Héctor Emanuel Pérez, de 32 años.