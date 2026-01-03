Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Ezequiel Maximiliano Laciar pasará los próximos dos meses en prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, sindicado como el presunto jefe de la denominada “La Banda del FBI” . Se trata de un grupo integrado por seis personas , entre ellas una mujer, que está acusado de cometer robos bajo la modalidad “entradera” , simulando la persecución de un delincuente para ingresar a domicilios de Rawson y Sarmiento y reducir violentamente a sus propietarios con fines de robo. El dato más llamativo de la causa es que Laciar estaría ubicado como el que vestía indumentaria con las siglas F.B.I , como las del conocido servicio de inteligencia estadounidense.

Sindicado como el “líder”, el imputado sería el único portador de un arma de fuego que fue secuestrada durante los allanamientos y que luego resultó reconocida formalmente por las víctimas en instancias de exhibición. Se trata de una pistola plateada, marca Bersa, calibre 9x19 mm , con cartuchos en su interior y apta para el disparo , uno de los elementos considerados clave por el Ministerio Público Fisca l, junto con una riñonera y la vestimenta utilizada durante los hechos.

image Ezequiel Maximiliano Laciar, sindicado como lìder de "La Banda del FBI", por robos en modalidad de entradera en Rawson y Sarmiento.

El juez de Garantías Pablo Leonardo León dispuso además un plazo de cinco meses de Investigación Penal Preparatoria por robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, en concurso real, conforme a lo solicitado por el equipo encabezado por el fiscal Cristian Ariel Catalano, atento a la cantidad de medidas probatorias aún pendientes.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el primer episodio ocurrió el 21 de noviembre pasado, alrededor de las 15 horas, cuando el grupo se presentó en un domicilio del barrio Villa Libertad, en el departamento Sarmiento. Según la denuncia, los sospechosos vestían remeras con inscripciones similares a fuerzas de seguridad, una de ellas con la leyenda “FBI”, y una mujer que simulaba ser personal policial. Manifestaron encontrarse en la búsqueda de un supuesto delincuente que se habría ocultado en el lugar.

image juez de Garantías Pablo Leonardo León.

La situación se tornó violenta cuando el propietario del inmueble solicitó una orden judicial. En ese momento, Laciar habría extraído el arma que llevaba en una riñonera cruzada al pecho y, apuntando al damnificado, forzó el ingreso a la vivienda. Una vez reducido, los asaltantes revisaron las habitaciones y sustrajeron una suma aproximada de 150.000 pesos, para luego darse a la fuga en un vehículo, maniobra que pudo reconstruirse mediante registros de cámaras de seguridad de la zona. El dueño de casa debió recibir asistencia médica tras sufrir una descompensación a raíz del violento episodio.

El segundo hecho que se le atribuye al imputado se habría producido el 15 de diciembre pasado, en horas de la noche, en un terreno de grandes dimensiones ubicado en Médano de Oro, departamento Rawson. Bajo la misma modalidad, el grupo volvió a simular ser personal policial y logró ingresar al domicilio de una mujer de 65 años, quien les permitió el acceso al creer que buscaban a un delincuente.

image Ayudantes fiscales de Cristian Ariel Catalano,.

Una vez dentro, los sospechosos redujeron a la propietaria y a su esposo, los ataron y, mediante amenazas con el arma de fuego metalizada, exigieron dinero y objetos de valor. En esta ocasión, el botín fue considerablemente mayor: se llevaron una suma cercana a 1.400.000 pesos, además de una cadena de oro macizo, teléfonos celulares, una computadora portátil, una cámara fotográfica, relojes, prendas de vestir y otros efectos personales.

En total, lograron hacerse de aproximadamente $1.550.000 en efectivo, además de joyas, dispositivos electrónicos y otros bienes personales cuyo valor no fue oficialmente determinado.

Tras las tareas investigativas iniciadas a partir de ambas denuncias, Laciar fue detenido el 30 de diciembre, pasadas las 16 horas, en un domicilio ubicado en el Barrio Pampa, en el departamento Chimbas. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular Motorola G20, que será sometido a peritajes y análisis de contenido, considerado de relevancia para el avance de la causa.

image Defensor oficial de Lacias, Hugo Trigo.

Otro dato que llamó la atención durante la audiencia fue que el principal acusado manifestó desempeñarse como jornalero y changarín al ser consultado por el magistrado. La defensa oficial, a cargo de Hugo Trigo, negó los hechos imputados y, si bien no se opuso al plazo de investigación solicitado por Fiscalía, objetó la prisión preventiva y requirió medidas de coerción más leves.

El planteo fue rechazado por el juez, quien tuvo en cuenta la gravedad de los hechos, el uso de armas de fuego y los antecedentes del imputado, ya que Laciar cuenta con una condena previa de un año de cumplimiento condicional por abuso de arma de fuego, dictada en agosto de 2024. Finalmente, el magistrado hizo lugar al pedido fiscal, fijando la prisión preventiva por dos meses y el plazo de cinco meses para la Investigación Penal Preparatoria, en razón del volumen de pruebas pendientes, entre ellas pericias técnicas, análisis del celular secuestrado y nuevas declaraciones testimoniales.