Camionero asesinado en Valle Fértil: la hermana dice que Federico tenía miedo y que la policía le pedía coimas

Brenda Orihuela , hermana de la víctima fatal, habló en Radio Sarmiento y expresó información que todavía no se había dado a conocer. Ella explica que Federico no se quiso fugar de la Policía, sino que escapaba porque tenía miedo: “No entienden porque mi hermano se da a la fuga, pero yo no lo llamaría así. Él sinceramente estaba escapando del miedo”.

Brenda expresó que su hermano estaba en Valle Fértil para ayudar a un amigo con la venta de melones, que estaba cansado y que quería volver a La Rioja: “Estaba cansado de las coimas que le pedían los policías de Valle Fértil”.

WhatsApp Image 2024-02-20 at 08.54.57.jpeg El oficial de policía, Ricardo Rodríguez.

“Mi hermano ese mismo día nos pide $30.000. Era para darle a la Policía. No lo dejaban estar parados. Exactamente no quiso pagar la coima. Él no se devolvía porque no quería dejar tirado al amigo y por eso se quedaba. La policía del valle no los dejaban trabajar ”. La hermana cree que la policía al saber que Federico Orihuela no tenía los papeles del camión, le pedían a toda hora coima.

Según Brenda ella tiene pruebas en su celular donde Federico le cuenta sobre las supuestas coimas que los efectivos le pedían.

La hermana también pidió que la culpa también recaiga en el policía que iba manejando y no solo en Rodríguez: “Queremos que esta persona asesina pague lo que hizo con mi hermano. No solo él sino también el que iba manejando. Tenemos que tener en cuenta que había otra persona manejando. Podría haber evitado de muchas formas esto. Tiene que pagar con la misma condena”.

La hermana finalmente se mostró muy enojada porque tanto las autoridades policiales, como del hospital no le decían nada sobre su hermano: “Ni la policía de Valle Fértil ni el hospital nos dio el nombre de mi hermano. Nunca nos brindaron información y eso que llamamos cada una hora”.

La querella de la familia será representada en San Juan por el abogado particular, Hugo Uzair.

El brutal asesinato en Valle Fértil

El pasado 9 de febrero el camionero Federico Orihuela, oriundo de La Rioja, fue acribillado por el oficial de la Policía de San Juan, Ricardo Rodríguez. Según la primera hipótesis planteada por la fiscalía, el camionero y la policía protagonizaron una persecución y al final de la misma ocurrió la tragedia.

image.png

Según informaron, Rodríguez agarró su arma reglamentaria y la de su compañero y disparó entre 25 y 30 veces. Donde al menos 16 disparos dieron contra el camión y precisamente 8 en el cuerpo de Orihuela.

Orihuela murió en el lugar producto de los disparos. Rodríguez quedó detenido de manera inmediata, a los días se realizó la audiencia de formalización y la jueza de Garantías Allende le dictó la prisión preventiva al policía y lo imputó por homicidio agravado.