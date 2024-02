El policía que mató al camionero le descargó 16 disparos y 8 le dieron al cuerpo

El hecho se dio el 9 de febrero, aproximadamente a 20 kilómetros al sur de la localidad de San Agustín de Valle Fértil, en el que un móvil policial en persecución, junto con otras unidades de la Policía, siendo esto motocicletas y una camioneta Iveco, más un camión de Medio Ambiente, fueron en persecución de un camión.

El vehículo se encontraba en la zona del dique de San Agustín, y fue cuando personal policial lo fue a entrevistar, debido a que no podía estar ahí estacionado porque ese lugar iba a ser parte de la competencia del Safari Tras las Sierras, marco en el cual se produce primero una discusión entre el dueño del camión y personal policial. Primero le solicitaron la documentación del rodado y al ver que los papeles no estaban en orden, procedieron a trasladarlo hacia la comisaría de San Agustín, Seccional 12, en Valle Fértil.

El camión, informó Pizarro, iba conducido solo por Orihuela, y antes de llegar a la comisaría dobló tratando de huir. También iba el camión de Medio Ambiente, porque antes de llegar a la comisaría, el vehículo de Orihuela se detuvo y el camión de Medio Ambiente trató de socorrerlo, hizo funcionar el camión, y todos iban llevando el camión a la comisaría.

Fue en ese momento, según relató el fiscal, que "esta persona intentó huir, como por calle Tucumán, posteriormente a la ruta provincial 510, se dirigió hacia el sur, para ponerlo como yendo para la ciudad de San Juan". Pasados aproximadamente 20 kilómetros de San Agustín, "en forma inexplicable, este oficial de policía comenzó a realizar disparos hacia el camión, siendo que en lo que hemos podido corroborar de los audios de las comunicaciones de la Policía, la superioridad le pedía calma, que actuaran con tranquilidad".

Según lo que determinó la Fiscalía, el policía "comenzó desde atrás a realizar disparos contra el vehículo, posteriormente lo pasaron por el lado izquierdo del camión, también tirando, y se puso adelante del camión, también realizó disparos".

En esos momentos desde el camión no se efectuaban disparos: "No se ha podido encontrar ni un indicio de un disparo de fuego, ni un arma de fuego, y es imposible que esta persona haya llevado un arma de fuego", dijo Pizarro.

Cuando el oficial de policía le dispara hasta adelante del camión, "el camionero pierde el control, producto de los impactos que había recibido, se va a su lado izquierdo, cae de la banquina, y ahí en ese momento es despedido el cuerpo del camionero, seguramente ya sin vida, cae al costado izquierdo de la banquina, el camión vuelve a subir a la ruta, impacta, gracias a Dios, levemente, un vehículo que venía en sentido del contrario, un VW Gol, en su parte trasera, en el cual circulaban cuatro personas, dos masculinos y dos femeninos, y el camión queda en la banquina derecha de la ruta, incrustado en unos matorrales", relató el fiscal.

Ochos disparos en el cuerpo de Orihuela

Este dato de que no hubo disparos es relevante porque rebate los dichos del policía. "Lo que se ha podido advertir también de la radio, de las comunicaciones, el oficial Rodríguez luego de producido el siniestro intentó manifestar que esta persona llevaba un arma que le había efectuado dos disparos y que se había pretendido escapar por los matorrales. Esto es realmente imposible debido a las heridas de gran magnitud que tenía el cuerpo, lo que arrojó la autopsia, que el mismo tenía aproximadamente seis disparos, en donde se le ha encontrado el resto de seis proyectiles y también le ha destrozado el cuerpo dos proyectiles más, o sea que el cuerpo tenía signos de ocho disparos en donde tenía quebrado el fémur", aseguró Pizarro.

"Era imposible que la misma persona haya podido salir corriendo y todavía no tenemos los informes, pero bueno, se le han tomado muestras en las manos al señor Rodríguez y todavía no tenemos los resultados de las mismos".

Junto a Rodríguez iban dos agentes de Policía, los cuales ninguno manifiesta que el camionero haya realizado disparos contra el vehículo policial también se ha requisado el móvil policial y el mismo no tiene ningún impacto de balas, según consta en el caso.

Sobre si se utilizaron dos armas, Pizarro aclaró que el uniformado "dispara con su arma reglamentaria y le saca a su compañero que va al conductor, él iba en el asiento del acompañante, le saca el arma que él mismo le llevaba en la parte derecha de su cuerpo. El conductor iba en persecución tratando de pasar, evadir al vehículo cuando el oficial Rodríguez le sacó el arma a él mismo". Así, descarga sobre el camión todas las balas de ambas armas.

Fiscalía constató que la estructura del camión tiene 16 disparos. De los cuales, en la cabina hay de costado al menos 7 y en la parte delantera habría 4.

Pizarro dio cuenta de la ferocidad de la balacera: "La mayoría de las balas impactan en la parte del tórax, de los muslos y testículos. Hay algunos que atraviesan la pierna, el testículo y salen por la otra pierna, más precisamente por la nariz. Los dos que rozan son en la cara, en la cabeza, uno en la zona de una oreja y el otro en la zona de atrás de la cabeza", describió. Es decir que hubo una intención de tirar a matar, "indudablemente", dijo el fiscal.

Rodríguez habría intentado armar una escena del crimen

Pizarro afirmó que el policía Rodríguez "trata de armar una escena del episodio, como que esta persona la había disparado, también como que transportaba droga en el vehículo". Fue la primera versión que tuvieron también en Fiscalía cuando fueron anoticiados, debido a que en la zona no tenía señal, entonces era muy difícil comunicarse.

"Nosotros salimos acá de la provincia de San Juan, cuando fuimos anoticiados del hecho, con una probabilidad de que había un enfrentamiento, de que había una droga, cosa que cuando se realizaron las peticiones de rigor no se encontró ninguna de las mismas, ni un arma ajena a personal policial, ni droga en el vehículo", destacó el fiscal.

Los dos compañeros de Rodríguez que venían en el vehículo ya declararon. A ellos también se les ha hecho la extracción para realizar pruebas y saber si dispararon. También se les secuestraron sus armas. Además, había un arma antitumulto en el vehículo, con la cual se habría realizado un disparo también por el oficial Rodríguez y que se habría robado. Se encuentra secuestrada.

Sus compañeros no han manifestado por qué empieza a disparar Rodríguez. "Es claro, también en la comunicación, en el audio de las comunicaciones, en el lugar se encontraba un gran operativo, siendo que se encontraban comisarios de alto rango de la Policía de San Juan en ese operativo, los cuales iban modulando y pidiéndole tranquilidad en el procedimiento. Cosa que inexplicablemente no entendemos por qué este policía no actuó bajo protocolo y se escucha en los audios que le iban pidiendo tranquilidad", señaló Pizarro.

"No había enfrentamiento. Él después pide auxilio, ambulancia, y ahí manifiesta que esta persona habría querido escapar por los matorrales y que le habría disparado con un arma de fuego, siendo que sería imposible como encontramos el cuerpo y según la ausencia del mismo, esta persona seguramente cae del camión ya sin vida", remarcó el fiscal.

Cuando arribó el personal de la UFI Delitos Especiales, no pudo interrogar al autor de los disparos, ya que se encontró con el policía que estaba siendo trasladado por una lesión en la muñeca. "Nosotros nos cruzamos, nos detenemos, vemos la ambulancia y la persona iba sedada, preguntamos por cómo estaba, iba sedada y fue trasladada hasta acá, hacia la provincia de San Juan y luego en horas de la mañana, ya del día 10, más precisamente creo en horario del mediodía, cuando esta persona fue dada de alta, se determinó la detención del uniformado".

Incluso, Pizarro señaló que una compañera de Rodríguez que iba en el auto "manifestó que él hasta se salió de la ventana para efectuar los disparos, o sea, suponemos que en el trayecto, en el tratar de pasar el auto y realizar los disparos"

Así se llega a la audiencia de control de detención y formalización de este lunes feriado, en la que Fiscalía imputará los cargos al policía. No se sabe si el uniformado romperá el silencio.