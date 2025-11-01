Atrapan a un salteño en el Control Bermejo con una camioneta de dudosa procedencia

Un hombre oriundo de la provincia de Salta fue interceptado en el Control de Bermejo cuando circulaba en una camioneta que presentaba varias irregularidades. El hecho ocurrió el 31 de octubre, alrededor de las 20:30 horas , cuando el personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux blanca, dominio FZX-174 , que era conducida por Fabián Néstor Saravia , de 35 años.

Investigación Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Durante la inspección de rutina, los efectivos notaron anomalías en la documentación y en la cédula identificatoria del rodado , que presentaban signos de ser apócrifos. Además, al revisar el vehículo, detectaron que el número de motor también era irregular , lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia del vehículo.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 18.21.21 (1)

Ante la situación, intervino la Unidad Fiscal Federal a cargo de Virginia Rodríguez, quien ordenó el secuestro inmediato del rodado y de toda la documentación. También dispuso que Saravia quede vinculado a la causa, aunque sin detención, y sea citado para presentarse ante la Justicia Federal a fin de regularizar su situación.

La camioneta quedó bajo custodia de la División Rural N°1, mientras se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar su verdadero origen y si cuenta con pedido de secuestro en alguna otra provincia.