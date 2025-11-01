sábado 1 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Límite

Atrapan a un salteño en el Control Bermejo con una camioneta de dudosa procedencia

El conductor de esta Toyota Hilux tiene 35 años y fue identificado como Fabián Saravia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-01 at 14.51.23

Un hombre oriundo de la provincia de Salta fue interceptado en el Control de Bermejo cuando circulaba en una camioneta que presentaba varias irregularidades. El hecho ocurrió el 31 de octubre, alrededor de las 20:30 horas, cuando el personal policial detuvo la marcha de una Toyota Hilux blanca, dominio FZX-174, que era conducida por Fabián Néstor Saravia, de 35 años.

Lee además
violento choque entre una camioneta y un colectivo en capital
Siniestro vial

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital
chimbas: policias estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revolver
Investigación

Chimbas: policías estaban por entrar a su casa para allanarlo y se deshizo de un revólver

Durante la inspección de rutina, los efectivos notaron anomalías en la documentación y en la cédula identificatoria del rodado, que presentaban signos de ser apócrifos. Además, al revisar el vehículo, detectaron que el número de motor también era irregular, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia del vehículo.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 18.21.21 (1)

Ante la situación, intervino la Unidad Fiscal Federal a cargo de Virginia Rodríguez, quien ordenó el secuestro inmediato del rodado y de toda la documentación. También dispuso que Saravia quede vinculado a la causa, aunque sin detención, y sea citado para presentarse ante la Justicia Federal a fin de regularizar su situación.

La camioneta quedó bajo custodia de la División Rural N°1, mientras se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar su verdadero origen y si cuenta con pedido de secuestro en alguna otra provincia.

WhatsApp Image 2025-11-01 at 18.21.21
Temas
Seguí leyendo

Atrapan infraganti a un ladrón que entró a robar a un conocido local de Rawson

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Atrapan a un ladrón que se robó una damajuana de vino en Caucete

Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

El particular recuerdo de la familia de Emir Barboza: "Tan bello que saliste"

En una pelea vecinal en Pocito, sacó un cuchillo para agredir a la Policía y terminó detenido

Casi terminó aplastada por un árbol en Ullum, tras el fuerte viento

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
radiografia del valle grande: el segundo barrio mas grande de san juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Imagen ilustrativa
Tensión en el penal de Chimbas

Cuatro presos protagonizaron violentas protestas en el pabellón de máxima seguridad en una semana

Imagen ilustrativa
Robo a domicilio

Una mujer policía sufrió el ataque de ladrones en su casa en Chimbas y le sustrajeron la pistola con dos cargadores

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir video
Informe

Radiografía del Valle Grande: el segundo barrio más grande de San Juan, terreno de disputas y el cimbronazo por el caso Emir

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos
Deceso

Hallaron sin vida a un anciano en Rawson: estaba con los pantalones bajos

Te Puede Interesar

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital
Siniestro vial

Violento choque entre una camioneta y un colectivo en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su mochila
No aprende más

Sanjuanino, estando preso, fue juzgado por otro delito y se le sumó otra condena a su "mochila"

Aldosivi y Talleres ganaron sus partidos y obligan a San Martín a conseguir la victoria en Mendoza
Liga Profesional

Aldosivi y Talleres ganaron sus partidos y obligan a San Martín a conseguir la victoria en Mendoza

Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Nuevas declaraciones

Manuel Adorni, nuevo jefe de Gabinete, habló de la salida de Francos: "Había un ciclo cumplido"

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, ícono de San Juan.
Cultura a toda hora

La Noche de los Museos, una tendencia mundial que quieren que se quede por siempre en San Juan