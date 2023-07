Atrapan en Chimbas a un hombre acusado de violación: estuvo más de un mes prófugo

El fiscal de la causa, Eduardo Martínez dijo a Tiempo de San Juan que la denuncia contra él se hizo el 17 de mayo. Una mujer que tiene un parentesco con él -que no es directo- manifestó que este hombre la ultrajó sexualmente accediéndola carnalmente.

Ante la grave denuncia realizada en CAVIG, el fiscal pidió la inmediata detención para C. Los efectivos fueron a buscarlo en diferentes domicilios y no lo encontraron. Los días pasaron y nunca lo hallaron. Los policías no se dieron por vencidos y finalmente este miércoles cayó cuando se traslada en bicicleta en inmediaciones de Necochea y Avenida Benavidez, en Chimbas.

Este hombre fue notificado de la denuncia que había en su contra, nunca se presentó por sus propios medios y evadió siempre la Justicia, por tal razón se dictó el pedido de captura contra él.

Fuentes extraoficiales dijeron que este sujeto también tendría otra causa por lesiones en contexto de violencia de género contra otra mujer.

El denunciado vinculado a un horroroso hecho

G,M.S es pariente de una víctima de un caso que causó muchísima conmoción en San Juan. Él es tío de un nene de 4 años que murió luego de ser violado y asesinado por su padrastro.

Padrastro que fue condenado a 45 años de prisión efectiva. Se trata de Ezequiel Contreras, sujeto que fue visto culpable y sentenciado por los delitos abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y convivencia preexistente con un menor de edad y homicidio simple todo en concurso real.