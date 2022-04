Atacan la casa del líder de los ladrilleros en San Juan y roban $320 mil de la fiesta de 15 de su hija

También dijo que “lo único que agradezco, y estoy tranquilo, es que mi hija y mi exmujer no estaban en la casa a esa hora”. Es que su expareja, de apellido Torres, y su hija adolescente habían salido a continuar con los preparativos de la fiesta de cumpleaños de 15. La celebración es el próximo sábado. Justamente venían ahorrando para cubrir esos gastos.

“Es rarísimo lo que pasó. Fue en plena tarde, en una esquina donde hay paradas de colectivos y mucho tráfico. Y nadie vio nada”, aseguró Juan Pablo Cornejo Zalazar. “Es rarísimo lo que pasó. Fue en plena tarde, en una esquina donde hay paradas de colectivos y mucho tráfico. Y nadie vio nada”, aseguró Juan Pablo Cornejo Zalazar.

Cornejo Zalazar aclaró que lo sustraído no fueron 500 mil pesos, como se decía al principio. Es que en estos días previos cancelaron algunas deudas, señaló, por eso no tenían toda esa plata en la casa situada en la intersección de las calles Octavio Gil y callejón Las Flores, en Capital. El dirigente ladrillero actualmente no vive allí porque está separado.

policía 1.jpg

Según relató, su exmujer y su hija salieron alrededor de las 16 horas y regresaron cerca de las 19. Para entonces, el interior de la vivienda estaba todo revuelto. Los delincuentes entraron por el frente mismo de la casa. Usando aparentemente una barreta, abrieron la puerta metálica de dos hojas.

Adentro hurgaron todo. El dirigente ladrillero detalló lo que se llevaron los delincuentes. Robaron los 320 mil pesos que eran para la fiesta de cumpleaños, un televisor 50 pulgadas y otro de 32, y todas las camperas que encontraron. A su expareja, que es docente, le sustrajeron la netbook con la que trabaja. Sustrajeron también una guitarra eléctrica y un amplificador de su hija. “Es preocupante lo que está pasando. A las 18 horas entraron como si nada”, lanzó Cornejo Zalazar.