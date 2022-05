“Estas imágenes, que no habían trascendido hasta ahora, demuestran que el ataque estaba premeditado. Hay otras personas ajenas a la pelea que sabían lo que iba a pasar y que estaban listas para filmar. Este video, cómo el otro, ya han sido presentados en la policía, donde también hemos realizado la denuncia correspondiente”, expresó Florenci en diálogo con Tiempo de San Juan.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1522562920965677056 Apareció un nuevo video y para los padres de la alumna agredida el ataque fue planeado pic.twitter.com/J1ekQjyF0X — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 6, 2022

Por otro lado, Gustavo manifestó que “aparentemente la chica que le pegó a mi hija practica algún tipo de artes marciales. Los movimientos que hace y la forma del ataque no es de alguien que no sepa pelear”

Respecto a las medidas que tomarán, manifestó que además de realizar la denuncia, han pedido asistencia al Ministerio de Educación dado que la menor no quiere volver a la escuela por “miedo y vergüenza” y además “necesitamos que nos ayuden con los gastos médicos porque mi hija está con tratamiento psicológico y no me reciben ni la obra social ni el coseguro”

Sobre el supuesto motivo que desencadenó el episodio, Gustavo manifestó que “a mi hija le pelaron por linda. Ella no conoce a sus agresoras, sabemos que son un año menor, pero no tenían relación. Dos días antes se habían cruzado en el baño del colegio y le habían dicho que bonito pelo. Después de eso no hablaron más y cuando le pegaban le decían ‘que te haces la linda’”

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1522210115562004481 Adolescentes de una escuela de Capital se pelearon el en pleno centro. pic.twitter.com/YxmrRvJi7R — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 5, 2022

Para finalizar, Florenci manifestó que fue citado desde el colegio. “Me pidieron disculpas, es algo que nunca ha pasado en los 50 años de trayectoria de la institución. Pero del lado de las otras familias involucradas no hemos recibido ni siquiera un mensaje. Nadie se ha comunicado con nosotros”