Allanaron un local de sexo virtual en Capital y salpica a reconocido abogado

Esto último fue negado por las fuentes judiciales. Dijeron que no se constató que hubiese personas privadas de su libertad en ese lugar; al menos, no durante el operativo. Al momento en que personal policial ingresó al local, no encontraron pruebas fehacientes que allí ejercían la prostitución, pero son las sospechas. Fue por eso que dieron intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones de CAVIG, para determinar si realmente había mujeres que eran explotadas sexualmente.

el local se presentaba en su fachada como un sex shop. Pero cuando los uniformados entraron descubrieron que adentro tenían seis habitaciones acondicionadas con camas y cámaras filmadoras.

Por ahora todo está en materia de investigación. Lo que es cierto que, aseguraron las fuentes judiciales, el local se presentaba en su fachada como un sex shop. Pero cuando los uniformados entraron descubrieron que adentro tenían seis habitaciones acondicionadas con camas y cámaras filmadoras. Afirmaron que también encontraron a mujeres que trabajaban exhibiendo sus cuerpos.

La primera presunción es que esas mujeres se desnudaban y, a través de esas cámaras, vendían lo que se denomina servicios sexuales virtuales. No se sabe si esos productos eran ofertados en el país o en el exterior. Lo que tratan de establecer es si allí algunas mujeres estaban contra su voluntad, eran explotadas sexualmente o el lugar funcionaba de prostíbulo por medio de encuentro íntimos entre esas chicas y ocasionales clientes.

Por esto último fue que intervino personal de la UFI del CAVIG para averiguar si hay o no delito, dado que el problema no sería la venta de servicios sexuales web, sino la posible explotación de mujeres. Como parte de la investigación, analizaran todo el material y los soportes informáticos secuestrados para ver qué encuentran e Otro dato revelador que surgió en el procedimiento, y que sorprendió mucho, es que uno de las personas que se presentó como dueño es el reconocido abogado penalista Gustavo De la Fuente, afirmaron altas fuentes judiciales y policiales. El letrado sería socio de un colombiano de nombre Sebastián.