Albardón: entró sigiloso a una casa y se robó todo lo que encontró de valor

Lo que ocurrió el pasado 8 de diciembre en una vivienda de Albardón fue insólito. Un ladrón entró a una casa, con gente en el interior, y escapó con un jugoso botín.

Las personas que estaban en el interior nunca se enteraron, pero después cuando revisaron las cámaras de seguridad se dieron cuenta por qué faltaban tantos elementos de valor.

Alrededor de las 23 horas del 8 de diciembre se lo vio al delincuente entrar muy sigiloso al hogar y robarse del interior, una computadora, un celular, entre otros elementos de valor; expresó Info Albardón.

Según este medio, la damnificada ya radicó la denuncia correspondiente en comisaría 18va y la causa está en manos de UFI Delitos Contra la Propiedad.

Mirá el video: