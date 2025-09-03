miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Hay muchos damnificados, la fiscalía ha llegado a comprobar 48 hechos, pero estas personas habrían vendido 168 lotes, en un proyecto que está bajo el nombre “Vista al Cerro”, en Médano de Oro o Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estafa (1)

La UFI Delitos Informáticos y Estafas conformado por el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli, está investigando un gravísimo hecho de fraude. Acusan a seis sanjuaninos de apropiarse de un terreno, que según la Fiscalía de Estado pertenece a la Provincia y que está valuado en unos $200.000.000.

Lee además
La mayoría de los sanjuaninos aprueba el consumo de mate en el trabajo.
Estamos verdes

Los sanjuaninos aprueban el mate en el trabajo: sólo 2 de cada 10 creen que es una "falta de respeto"
Comenzaron las inscripciones para el nuevo sorteo del IPV y gran cantidad de sanjuaninos ya realizaron el trámite.
Gran expectativa

En sólo un día, más de 17 mil sanjuaninos se inscribieron para el sorteo del IPV: los 2 barrios más elegidos

La fiscalía expresó que, en este lote ubicado en Colonia Fiscal, Rawson, se realizó un proyecto privado bajo el nombre “Vista al Cerro”. Como así también, que se pudo comprobar -hasta ahora- que se han vendido 48 lotes, es decir, que esa sería la cantidad de damnificados. Pero explicaron que este terreno se subdividió en 168 lotes, es decir, que podría haber más personas perjudicadas.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.29 (2)
A sala completa. Damnificados, catarata de abogados defensores, fiscal&iacute;a y Fiscales de Estado presentes en la audiencia.

A sala completa. Damnificados, catarata de abogados defensores, fiscalía y Fiscales de Estado presentes en la audiencia.

Las personas que están en la mira son: Estela Juana Capelli, Víctor Dávila, Alexiana Díaz, José Alberto Díaz, Martín Gastón Díaz y Oscar Ramón Díaz (uno de ellos no aparece en la foto porque estuvo a través de Zoom).

La Fiscalía de Estado compuesta por Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira, expresaron que estas personas deberían quedar en la mira por usurpación y estafas reiteradas en concurso real con fines de lucro en perjuicio del Estado y de los particulares que compraron estos lotes.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28 (1)
Miembros de la Fiscal&iacute;a de Estado

Miembros de la Fiscalía de Estado

Esta parte expresó que este hecho se realizó en el Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Rawson, que pertenece al Estado Provincial y cuyo destino es exclusivamente agrícola. En este lugar se detectaron operaciones privadas irregulares (venta, fraccionamiento y construcción de viviendas) sobre dicho lote, que nunca fue adjudicado legalmente tras la desadjudicación a Carlos Cerda en 2014.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28
Fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli.

Fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli.

Según la acusación, en el último tiempo se comprobó que varias personas denunciaron haber comprado un lote de este emprendimiento “Vista al Cerro” que no cuenta con respaldos legales. Además se comprobó con una inspección que existen más de 100 viviendas -en diferentes etapas de construcción- con conexiones de luz y agua, algunas cuentas con piletas y quinchos, es decir, que no es utilizado para la actividad agrícola.

Los acusados tuvieron la libertad de declarar en la audiencia, pero todos se abstuvieron a hacerlo. La audiencia ha sido maratónica, ya que todos se encuentran desde las 9:00 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963285258217939425&partner=&hide_thread=false

Las defensas de los acusados expresaron que no existe estafa y que ese lugar se ha adjudicado de manera legal, es decir, que el proyecto se realizó bien.

Temas
Seguí leyendo

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos

¿Quién paga en la primera cita? Los sanjuaninos opinaron sobre la polémica

Con los sanjuaninos, la Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial U21

Los sanjuaninos, divididos por el cambio del huso horario: qué opina cada grupo

A metros de la sede de la Policía Federal, un ladrón se robó una bici con total libertad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

En 2024 la FNS se concentró en artistas nacionales y locales y no trajo como se acostumbraba antes artistas internacionales. En la foto, el show de Abel Pintos y Luciano Pereyra.
Preparativos

Para la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué dicen en Turismo sobre traer artistas internacionales?

Por Redacción Tiempo de San Juan
En Calingasta no se logra superar el problema de comunicación. 
Crisis

Calingasta "incomunicada": el municipio denunció a una empresa telefónica

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé
Podcast de Tiempo

Escuchá el capítulo XVI de Historias del Crimen en Spotify: la joven calingastina que asesinó a su bebé

Alfredo Coto, con los hermanos Milei.
Negociaciones

La pulseada de multimillonarios para quedarse con una famosa empresa con sede en San Juan: quiénes pican en punta