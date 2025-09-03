Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

La UFI Delitos Informáticos y Estafas conformado por el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli , está investigando un gravísimo hecho de fraude. Acusan a seis sanjuaninos de apropiarse de un terreno, que según la Fiscalía de Estado pertenece a la Provincia y que está valuado en unos $200.000.000.

La fiscalía expresó que, en este lote ubicado en Colonia Fiscal, Rawson, se realizó un proyecto privado bajo el nombre “Vista al Cerro”. Como así también, que se pudo comprobar -hasta ahora- que se han vendido 48 lotes, es decir, que esa sería la cantidad de damnificados. Pero explicaron que este terreno se subdividió en 168 lotes, es decir, que podría haber más personas perjudicadas.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.29 (2) A sala completa. Damnificados, catarata de abogados defensores, fiscalía y Fiscales de Estado presentes en la audiencia.

Las personas que están en la mira son: Estela Juana Capelli, Víctor Dávila, Alexiana Díaz, José Alberto Díaz, Martín Gastón Díaz y Oscar Ramón Díaz (uno de ellos no aparece en la foto porque estuvo a través de Zoom).

La Fiscalía de Estado compuesta por Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira, expresaron que estas personas deberían quedar en la mira por usurpación y estafas reiteradas en concurso real con fines de lucro en perjuicio del Estado y de los particulares que compraron estos lotes.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28 (1) Miembros de la Fiscalía de Estado

Esta parte expresó que este hecho se realizó en el Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Rawson, que pertenece al Estado Provincial y cuyo destino es exclusivamente agrícola. En este lugar se detectaron operaciones privadas irregulares (venta, fraccionamiento y construcción de viviendas) sobre dicho lote, que nunca fue adjudicado legalmente tras la desadjudicación a Carlos Cerda en 2014.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28 Fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli.

Según la acusación, en el último tiempo se comprobó que varias personas denunciaron haber comprado un lote de este emprendimiento “Vista al Cerro” que no cuenta con respaldos legales. Además se comprobó con una inspección que existen más de 100 viviendas -en diferentes etapas de construcción- con conexiones de luz y agua, algunas cuentas con piletas y quinchos, es decir, que no es utilizado para la actividad agrícola.

Los acusados tuvieron la libertad de declarar en la audiencia, pero todos se abstuvieron a hacerlo. La audiencia ha sido maratónica, ya que todos se encuentran desde las 9:00 horas.

Las defensas de los acusados expresaron que no existe estafa y que ese lugar se ha adjudicado de manera legal, es decir, que el proyecto se realizó bien.