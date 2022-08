Absolvieron a la portera acusada de corromper a un menor

Según expresó el abogado defensor de la acusada, Reinaldo Bedini, planteó que no hubo corrupción de menores porque no se comprobó un daño psicológico en el menor. Tampoco se pudo comprobar que hubo exhibiciones obscenas porque esta situación tiene que ser involuntaria para la víctima, en este caso en especial no lo hubo, porque el adolescente tuvo la voluntad de estar ahí.