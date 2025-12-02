martes 2 de diciembre 2025

La sacaron barata

Aberrante causa: el policía, su hermano y su padre acusados de abusar a dos nenas fueron condenados

Los ultrajes los cometieron contra dos niñas que son familiares suyas. La madre de una de las menores expresó que uno de ellos también la ultrajó cuando era menor (ahora tiene 40). Se le recibió la denuncia, pero el juez la prescribió porque ocurrió hace 27 años, ella tenía 13.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los acusados ahora condenados. Se les oculta parte de su rostro y no se da a conocer sus nombres para preservar la identidad de las víctimas.

Los acusados ahora condenados. Se les oculta parte de su rostro y no se da a conocer sus nombres para preservar la identidad de las víctimas.

A fines de octubre de este año tres hombres, padre y sus dos hijos (uno de ellos policía), empezaron a ser investigados por los diferentes ultrajes sexuales que cometieron contra dos menores, que son sus familiares. A pesar de la gravedad del caso, todos quedaron libres y a poco más de un mes, todos admitieron su autoría y fueron condenados en un juicio abreviado. Los tres aceptaron la pena de 1 año de prisión condicional.

Este padre y sus hijos cometieron en infinidad de ocasiones los ultrajes contra estas niñas que ahora tienen 13 años. Hechos que ocurrían cuando ellos estaban solos con alguna de las menores. Las dos adolescentes cuando contaron su verdad expresaron que los abusadores eran su tío y sus dos primos.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 13.02.33
Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez

Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez

Las pruebas de los casos eran contundentes y a los acusados no les quedó otra que aceptar su autoría ante el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, magistrado que homologó el acuerdo de solución alternativa al que llegaron el fiscal Mariano Juárez Prieto, la ayudante fiscal Candela Pérez y los abogados de los acusados, Laura Reus y Ernesto Lloveras.

Abogados particulares: Laura Reus y Ernesto Lloveras.
Abogados particulares: Laura Reus y Ernesto Lloveras.

Abogados particulares: Laura Reus y Ernesto Lloveras.

El mayor de los tres, el padre, se salvó de otra causa en su contra. El fiscal del caso explicó que después de formalizada la audiencia, la madre de una de las víctimas se acercó a la UFI ANIVI y contó que ella también fue víctima de abuso sexual. La mujer, que ahora tiene 40 años, manifestó que los hechos ocurrieron cuando tenía 13 años. Dice que este hombre la manoseaba, que le dijo atrocidades sobre su sexualidad y que no paraba de hostigarla exigiéndole tener relaciones sexuales.

El juez, en medio de un encontronazo con el fiscal del caso, no dio lugar a la ampliación del objeto de la IPP contra ese acusado, ya que el hecho habría prescripto. En su resolución expresó: “Se entiende la cuestión humana, es totalmente entendible (hablando de la víctima); pero nosotros nos regimos por las normas y el caso está prescripto”.

Juez de Garantías Eugenio Barbera
Juez de Garantías Eugenio Barbera

Juez de Garantías Eugenio Barbera

Finalmente, los tres acusados aceptaron su culpa y las condenas quedaron de la siguiente forma:

  • Para M.A.O.: abuso sexual simple reiterado en perjuicio de las dos víctimas

  • Para A.O.: abuso sexual simple reiterado en perjuicio de las dos víctimas

  • Para M.O.: abuso sexual simple por una victima y abuso sexual simple reiterado en la otra.
