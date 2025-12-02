Aberrante causa: el policía, su hermano y su padre acusados de abusar a dos nenas fueron condenados

Los acusados ahora condenados. Se les oculta parte de su rostro y no se da a conocer sus nombres para preservar la identidad de las víctimas.

A fines de octubre de este año tres hombres, padre y sus dos hijos (uno de ellos policía) , empezaron a ser investigados por los diferentes ultrajes sexuales que cometieron contra dos menores, que son sus familiares. A pesar de la gravedad del caso, todos quedaron libres y a poco más de un mes, todos admitieron su autoría y fueron condenados en un juicio abreviado. Los tres aceptaron la pena de 1 año de prisión condicional.

Este padre y sus hijos cometieron en infinidad de ocasiones los ultrajes contra estas niñas que ahora tienen 13 años. Hechos que ocurrían cuando ellos estaban solos con alguna de las menores. Las dos adolescentes cuando contaron su verdad expresaron que los abusadores eran su tío y sus dos primos.

Las pruebas de los casos eran contundentes y a los acusados no les quedó otra que aceptar su autoría ante el juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, magistrado que homologó el acuerdo de solución alternativa al que llegaron el fiscal Mariano Juárez Prieto, la ayudante fiscal Candela Pérez y los abogados de los acusados, Laura Reus y Ernesto Lloveras.

El mayor de los tres, el padre, se salvó de otra causa en su contra. El fiscal del caso explicó que después de formalizada la audiencia, la madre de una de las víctimas se acercó a la UFI ANIVI y contó que ella también fue víctima de abuso sexual. La mujer, que ahora tiene 40 años, manifestó que los hechos ocurrieron cuando tenía 13 años. Dice que este hombre la manoseaba, que le dijo atrocidades sobre su sexualidad y que no paraba de hostigarla exigiéndole tener relaciones sexuales.

El juez, en medio de un encontronazo con el fiscal del caso, no dio lugar a la ampliación del objeto de la IPP contra ese acusado, ya que el hecho habría prescripto. En su resolución expresó: “Se entiende la cuestión humana, es totalmente entendible (hablando de la víctima); pero nosotros nos regimos por las normas y el caso está prescripto”.

