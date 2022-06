A tres años de la doble tragedia de la ambulancia en Chimbas, un sobreviviente recuerda el accidente

"Yo lo llamaba a Danilo porque no me contestaba, no lo veía. Escuchaba al otro señor, al chofer de la ambulancia que había quedado atrapado y gritaba: Danilo, Danilo" "Yo lo llamaba a Danilo porque no me contestaba, no lo veía. Escuchaba al otro señor, al chofer de la ambulancia que había quedado atrapado y gritaba: Danilo, Danilo"

asesino al volante.webp Rodrigo Fernando Díaz manejaba el auto que chocó contra la ambulancia. Está en libertad.

Fue otro niño que estaba presenciando el accidente el que al ver a Jorge desesperado se le acercó y le preguntó: "¿Usted es el papá del nene?" Cuando el preocupado padre le respondió se enteró de lo peor: "No señor, está muerto el chico", le dijo el menor.

En el momento en el que Jorge se subió a la ambulancia para ser trasladado al hospital ya sabía que su hijo de 14 años estaba muerto. "Yo sabía que al Danilo no lo iba a ver nunca más", recordó muy angustiado.

Todos los 28 de junio son una fecha muy particular para la familia Castillo porque se cumple el aniversario más triste y desde hace tres años lo pasan en el cementerio. "Hoy estamos tratando de sobrevivir a esa experiencia. Hoy no tengo a mi hijo pero mi familia me hace mucha compañía", asegura.

danilo castillo.jpg Danilo Castillo tenía 14 años y esperaba un doble trasplante.

Jorge Castillo tampoco la sacó barata y hasta noviembre del año pasado lo estuvieron operando porque producto del accidente quedó con dificultad para moverse. "Tengo quebradura y prótesis en la rodilla izquierda, en la clavícula izquierda y el codo. En ese codo sufrí quebradura expuesta y la última cirugía de rodilla me la hice en noviembre porque no podía caminar", reveló.

Además de Danilo perdió la vida en el accidente el jubilado Juan Carlos Oviedo (62) que también iba a dializarse.

Las primeras hipótesis indicaban que Rodrigo Fernando Díaz iba borracho y corriendo picadas. Sin embargo, la Justicia no pudo comprobar esto y tras pasar tres meses en el Penal, el joven fue liberado y en diciembre de 2020 fue sobreseído. A tres años del accidente fatal, las familias de Danilo y de Juan Carlos siguen pidiendo Justicia porque el siniestro quedó sin culpables.