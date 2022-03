Chocó con un motociclista que murió y quedó complicado por no cumplir con las leyes

A tres meses del trágico siniestro vial que se cobró la vida de un motociclista en Rawson, el otro implicado en el choque, el sujeto que conducía una carretela, fue imputado por homicidio culposo y quedó complicado por no cumplir con las leyes. Se trata de Julio Ricardo Gil, quien quedó en libertad aunque está en la mira de la Justicia.

El hecho ocurrió el 12 de diciembre del año pasado, cuando cerca de las 21.30 y en inmediaciones de Lemos y Vidart una moto se estrelló con una carretela que era traccionada por un caballo. Como consecuencia, el conductor del rodado que se desplazaba por Calle 6 de Este a Oeste falleció.

Juez de Garantías, Federico Rodríguez

Si bien una ambulancia lo auxilió con vida en el lugar y lo trasladó al Hospital Rawson para que sea asistido, a los 10 días de permanecer internado, su cuerpo no resistió y murió. A partir de ello se inició la investigación judicial a manos de la UFI de Delitos Especiales y este jueves se formalizó la causa.

El imputado, Julio Ricardo Gil

Al momento de ofrecer su declaración, el imputado explicó que fue el motociclista quien lo impactó por detrás. Incluso aseguró que nadie de la Policía realizó pericias en el lugar, tras el siniestro. Pese a ello, el hecho de que no contara con los permisos para circular puesto que la carretela no está patentada y además no tuviera luces refractarias lo posicionó en una situación incómoda.

Los ficales de la UFI de Delitos Especiales. A la derecha, Adrián Riveros

Fiscalía, representada por Adrián Riveros, promovió la acusación contra Gil y el juez de Garantías Federico Rodríguez lo imputó, luego de establecer un año de investigación penal preparatoria y de dejarlo en libertad bajo ciertas medidas cautelares que debe cumplir, como no entorpecer la investigación judicial.