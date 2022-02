Ahorcado en el penal: la familia de reo muerto pide que investiguen a fondo el caso

Aunque en la Justicia afirman que todo indica que se trató un suicidio, la familia del preso que apareció muerto en el penal este lunes tiene sus dudas y pide que el caso se investigue a fondo. Mariano Andrés Castros, el fallecido, hacía menos de una semana que estaba en el Servicio Penitenciario Provincial y se encontraba acusado de tentativa de homicidio.

“Marianito”, como llamaban a Mariano Castros (con s) de 25 años, ya tenía una condena en suspenso en Flagrancia por delitos contra la propiedad. Pero se hizo conocido a fines del año pasado cuando cayó preso, acusado de acuchillar al ex novio de su pareja, según se dijo en su momento.

Aquel ataque ocurrió en la madrugada de Navidad, el 25 de diciembre último, en la plaza del barrio Mariano Moreno en Chimbas. Castros se encontró ahí con el otro joven y discutieron. Los allegados al “Marianito” aseguran que vinieron a agredirlo y él reaccionó dándole varios puntazos a ese otro muchacho, que quedó en grave estado. Con decir que lo tuvieron que operar para extirparle la vesícula y suturar las heridas en el intestino.

Castros permaneció prófugo hasta que la madrugada del 31 de diciembre fue detenido por la Policía y posteriormente la jueza Mabel Moya, del Segundo Juzgado de Instrucción, lo indagó por el delito de homicidio en grado de tentativa. El joven estuvo alojado en la Seccional 17ma y la semana pasada fue trasladado al penal de Chimbas.

La noticia de su muerte este lunes a la madrugada, sorprendió a su madre Liliana Álvarez y a sus hermanos, como también su último abogado defensor, el letrado Claudio Vera. Este último aseguró que “la familia está muy mal con todo esto. Lo que quiere ahora es que se investigue hasta el final la muerte del joven, para saber qué pasó realmente”.

Para los investigadores al mando del fiscal Renato Roca, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, todo hace suponer que se trató de un suicido. Castros estaba alojado con otro reo en una celda de pabellón de aislamiento (en prevención por el Covid) en el Sector I del penal de Chimbas. Su compañero dijo que compartieron un cigarrillo en la madrugada y lo notó triste.

El celador que recorre el pabellón, hizo el último “registro de supervivencia” a las 5.30 de este lunes y vio durmiendo a Castros. Se sospecha que, al rato, mientras el otro preso dormía, el joven bajó de su cama, rompió su sábana, armó una improvisada cuerda y se ahorcó colgándose de los barrotes de la ventana. Lo encontraron muerto pasadas las 7.

Según los investigadores, su compañero aseguró que dormía y no escuchó ruidos extraños, que por eso no despertó ni pudo ayudar a su compañero de celda. Aseguran que no presentaba otras lesiones, más que las del cuello. De todas formas, esperaban el resultado de la autopsia, mientras tanto la familia tiene dudas y junto al abogado Vera pide que investiguen a fondo el caso.