Conmoción por un niño que se perdió misteriosamente en una finca de 9 de Julio

Transcurren las horas y la tensión y la preocupación crece en torno a la suerte de un niño de 6 años que este viernes se perdió misteriosamente en una finca de 9 de Julio. Supuestamente se fue al baño y desapareció de la vista de su padre y de otros obreros rurales que cosechaban. Lo buscaban al menos 40 policías, baqueanos y personal judicial que dispuso un gran operativo en la zona, pero que no dan con el pequeño.

Hay bomberos, personal de la Montada y la sección Canes, la Subcomisaria de Las Chacritas, uniformados de la Departamental 7 y de Búsquedas de Personas que tratan de dar con el paradero de Gabriel Bastías, el niño de 6 años que desapareció este viernes en horas de la siesta en el interior de la finca El Robledal. Esa propiedad está situada cerca de callejón Balmaceda, a 3 kilómetros al Sur de Ruta 20, en proximidades de Las Chacritas y casi en el límite con Caucete.

Fuentes policiales revelaron que el niño acompañaba a su padre Leopoldo Bastías, uno de los obreros rurales que trabaja junto a otros cinco hombres en la cosecha de tomate en esa finca. Son de Pocito. El hombre es trabajador temporario e iba solo por el día, por eso es que llevaba al niño para estuviese con él, comentó un investigador

Lo que contaron es que todos los obreros se encontraban en sus labores, cuando el chico supuestamente le dijo al papá que iba al baño. Fue entonces que se alejó solo rumbo a unos árboles. Pasaron los minutos y no regresó. Esto extraño al papá, que al rato salió a buscarlo y no lo encontró. Pasó el tiempo y la incertidumbre creció, de modo que alrededor de las 17 dieron aviso a la Policía.

Puede tratarse de un simple extravío, pero los policías no descartan nada mientras no aparezca. El temor es que haya sufrido un accidente o algo peor, como un rapto. Sobre esto, aclararon que en esa zona no hay canales, pero si muchos matorrales y un pequeño bosque de álamo en los alrededores. Es así que lo buscan por toda esa zona.

La preocupación se agiganta porque llegó la noche y el rastrillaje se dificulta. En el lugar se hizo presente el Jefe de Policía, comisario general (r) Luis Martínez, y otros miembros de la cúpula policial para dirigir el operativo junto al ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi y el fiscal Renato Roca, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales.