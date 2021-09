Investigan si una menor embarazada fue abusada: un familiar está en la mira

El caso de una niña de 13 años embarazada de Santa Lucía tiene por estas horas a los fiscales de la UFI ANIVI investigando si el embarazo fue producto de un abuso sexual, ya sea de su novio mayor de edad o del ataque de un familiar que fue denunciado el año pasado.

Una de las posibilidades para los fiscales que indagan sobre los hechos es que se trató de una relación consentida con su pareja, un adolescente con el que lleva tiempo saliendo y hace unos meses cumplió 18 años. Esta versión fue fundada en el relato de la menor que tiene 8 semanas de gestación y que fue sometida a Cámara Gesell.

En su declaración, la niña aseguró que la relación fue consentida. Si bien el joven de 18 años podría ser imputado por estupro, por un supuesto aprovechamiento de la inmadurez sexual de la menor, fuentes allegadas comentaron que no sería el caso en un principio, ya que la chica -pese a su corta edad- habría tenido experiencia con otros jóvenes.

Por otra parte, pesa la sospecha sobre el tío de la niña que en octubre del 2020 fue denunciado por abuso sexual en perjuicio de la menor en cuestión. El pariente fue acusado de agredir sexualmente a la nena desde que tenía 9 años y aún la instrucción de la causa no fue resuelta, después de pasar a la Unidad Conclusiva de Causas.

El fiscal Roberto Mallea explicó que será esa dependencia judicial la que deba resolver la situación del tío y aclaró que todavía no está formalizada la investigación, por lo que buscan pruebas para darle forma al expediente o bien archivar todo. "Por ahora no habría indicios de delito, aunque no se descarta nada y por ello se investigará a fondo", sostuvo.

El caso de la niña que decidió continuar con el embarazo, pese a las complicaciones que podría sufrir a lo largo del proceso, llegó a manos de la Justicia después de que la Dirección de Niñez tomara conocimiento. Es que la menor acudió a la Comisaría 29º para realizar una denuncia por lesiones contra familiares con los que había mantenido una disputa y, a partir de entonces, los órganos del estado pusieron la lupa en su realidad.

Aunque la chica estaba bajo la tutela de su abuela, ya que su madre y su padre no podían hacerse cargo de su cuidado, autoridades de la Justicia de Familia decidieron que fuera llevada a un hogar del estado mientras se resuelve su situación judicial.