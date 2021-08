Exclusivo: docente universitario acusa al gremio ADICUS de estafa con la venta de lotes

La venta de lotes del gremio universitario ADICUS desató un escándalo que terminó en la Justicia. Un docente denunció a los directivos de esa entidad por presunta estafa. Los acusa de no entregarle el terreno a más de 3 años de la adquisición del mismo y de hacerle firmar un contrato que los perjudica: tiene una clausula que deja abierta la posibilidad de que, en caso de frustrarse el proyecto, devuelvan el dinero sin interés ni actualización, según la denuncia. Se habla de terrenos que valían 300 mil pesos en 2018.

La denuncia la realizó un profesor de apellido Montero en la Fiscalía de Instrucción Nº2 y ya tomó intervención la jueza Mabel Moya, titular del Segundo Juzgado de Instrucción. Apunta directamente contra Jaime Barcelona, el secretario general de ADICUS, y a Emilio Furlán, el tesorero de la entidad, a quienes señala como parte de una posible maniobra fraudulenta con la venta de lotes a los afiliados.

La presentación la hizo días atrás por medio de la abogada Liliana Iglesias. En la denuncia señaló que firmó el contrato de compra del lote el 23 de abril de 2018, que pactó la entrega de 50 mil pesos y el pago de 18 cuotas de montos que se fueron actualizando. La última cuota que pagó fue de 18 mil y cumplió con su parte esperanzado en obtener pronto su terreno y empezar a construir. Otros compraron antes, dado que el plan de venta de lotes empezó en 2017, explicaron fuentes del caso.

El loteo. Estos son los terrenos de la polémica.

En el contrato, la entidad gremial se comprometía a realizar todas las obras de urbanización y los trámites de entrega de los lotes. Muchos afiliados pusieron sus ahorros y planificaron levantar sus casas en esos terrenos, pero los meses y los años pasaron y hasta la fecha no tomaron posesión de propiedad, aseguró la abogada Iglesias. El docente hizo sucesivos reclamos y la única respuesta que tuvieron, a partir de una carta documento, fue que en el “corto plazo” le darán una solución. Tampoco informan sobre si abrieron el expediente en la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, lo que hace sospechar que no concretaron nada.

Son muchos los perjudicados, aseguraron, pero la mayoría no se anima a denunciarlos para no entrar en conflicto con el gremio o no perder los lotes. En la denuncia destacan que a los compradores se les hizo firmar un contrato casi engañoso. Remarcan uno en especial. La cláusula 11 indica que, en caso de no concretar el loteo, se le reintegrará el dinero sin intereses, “lo cual resulta lesivo del derecho de cada uno de los adquirentes”, según la denuncia.

Esto último hace temer que, si el gremio lo decide, pueden devolverle el dinero que pagaron en aquel momento y de esa manera perjudicarlos. Esa suma “ahora se encuentra totalmente desactualizada, provocando así un desequilibrio patrimonial al afiliado”, explican en la denuncia. En el caso de Montero, pagó 300 mil pesos o más por el lote. El problema es que la inflación hizo disparar los valores de las propiedades en los últimos años. En 2018 el dólar estaba a 20 pesos y hoy está 180. El denunciante sabe que esos 300 mil, en la actualidad, no le alcanza para comprar otro terreno.

La abogada solicitó a la jueza que pida informe sobre las cuentas bancarias del gremio y también las de Barcelona y Furlán, dado que no descartan desvío de fondos u otras inversiones que nada tengan que ver con la actividad de la entidad. Se supo que no terminaron de entregar el primer loteo y ya compraron otro que siguen ofertando, dijeron. Exige que expliquen el destino del dinero y se los investigue por presunta estafa.