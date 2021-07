Reapareció el Hombre Araña sanjuanino en tribunales

Una vez más quienes a primera hora pasaron por los tribunales sanjuaninos se encontraron con una curiosa protesta: la de un hombre vestido con un disfraz del Hombre Araña, con cartel en mano diciendo "La injusticia nunca gobierna para siempre". Se trata de una persona que ya se presentó con el mismo mecanismo en abril reclamando por ver a sus hijos. El sujeto se manifestó de manera pacífica en Aberastain y Laprida, bajo supervisión policial.

Según dijo, entrevistado por AM 1020 este jueves, "hace 5 años que no puedo ver a mis hijos por una falsa denuncia de la cual ya quedé sobreseído, nunca me probaron nada y ni siquiera me llamaron para probar mi inocencia. Hace 3 me otorgaron las visitas y me dijeron que comunique si la otra parte estaba de acuerdo, la otra parte contestó con mentiras y las demostré pero prevalecen las mentiras y la Justicia hace 5 años no me da oportunidad de defenderme".

El hombre volvió a quejarse de no recibir respuesta del Segundo Juzgado de Menores y habló de una enemistad con la jueza Julia Camus, que le ha rechazado, según él, sus múltiples pedidos de audiencias.

La protesta de Spiderman tiene un drama familiar detrás. Según pudo averiguar oportunamente Tiempo de San Juan, se trataría de un paciente psiquiátrico y la madre de los chicos padece adicciones a las drogas y habría una situación de violencia que determinó la medida judicial de separarlo de sus hijos. Además se supo que el hombre no puede verlos por decisión de los propios menores. Se trata de cinco chicos que están bajo la tutela de la abuela materna.

Por ultimo, según figura en la causa, el hombre vestido de hombre araña estaría violando una orden judicial que prohíbe acercarse o merodear por el sitio donde viven sus familiares y nunca presentó los exámenes psiquiátricos que fueron requeridos por el Segundo Juzgado de Menores.