Evalúan el estado mental del anciano que le dio una paliza a su hermana de 74 años

El hombre de 76 años que, este miércoles, terminó preso por golpear a su hermana de 74, llegó a la primera audiencia en la Justicia hoy.

Se trata de Miguel Ángel Villegas, quien compartía su vivienda en calle Chacabuco y Calle 14, en Pocito, con su hermana también de avanzada edad.

La hija de la anciana fue quien llamó al 911 cuando vio que Villegas le daba una trompada en la cara a su propia hermana y la mujer terminaba tirada en el piso.

Villegas fue detenido por el episodio de violencia de género y este jueves comenzó el juicio en su contra.

Sin embargo, se pudo constatar que el anciano no está en condiciones de continuar detenido en una cárcel común y por eso se le otorgó el arresto domiciliario. Como no puede volver al mismo domicilio de la víctima y no tiene otros familiares, Desarrollo Humano intervino y lo envió a un hogar estatal.

Ahora una junta interdisciplinaria evaluará su estado mental debido a que es delicado y buscan conocer si comprende lo que hizo.