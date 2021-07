Robos virtuales imposibles de frenar: así le vaciaron el homebanking a un sanjuanino

Lamentablemente, las estafas virtuales son cada vez más comunes y los sanjuaninos no están exentos de ser víctimas de los robos cibernéticos que se presentan de diversas formas y hacen caer hasta el más prevenido. Así le pasó a Sebastián Vidal, quien -consternado por lo que le sucedió- contó en las redes sociales cómo le vaciaron el homebankig en cuestión de minutos y no pudo hacer nada para frenarlo.

Acorde detalló en su descargo en Facebook, el hecho se produjo cerca de las tres de la mañana del domingo. Si bien estaba por dormirse, fue alertado por su celular sobre los movimientos de su cuenta. Desde su Gmail le avisaba sobre las operaciones que se estaban realizando en su caja de ahorro. Como sabía que él no era, de inmediato ingresó al correo y fue testigo de cómo los mails que registraban esas transferencias se borraban casi automáticamente.

Así fue que entendió que alguien más estaba teniendo acceso a su cuenta bancaria del Banco Hipotecario. Sin embargo, pese a sus intentos no pudo hacer nada para ingresar a la misma y dar de baja cualquier tipo de operación. "Apenas me di cuenta, me fui con mi papá a un cajero para ver qué pasaba porque cuando quería iniciar sesión desde la compu, no me permitía", detalló el damnificado a Tiempo de San Juan.

"En el cajero vi que el saldo eran 67 centavos y que en los últimos movimientos de la cuenta sueldo habían sido 4, en los que se llevaron todo lo que había", sostuvo y agregó: "Además pidieron un préstamo por 90 mil pesos, por lo que al final el robo fue por 107 mil pesos aproximadamente".

En ese sentido, Sebatián aclaró que lo que él sufrió fue un robo, no una estafa.

"Yo no le di mis datos a nadie, nadie me llamó por teléfono y me engañó. Alguien accedió a mis datos y operó como si fuera yo", aseguró.

En las transacciones que hicieron desde la cuenta del damnificado, que tenía vinculada su cuenta con Google -a través de Gmail-, figuran nombres de destinatarios y cuentas de otros bancos, por lo que ya realizó las denuncias tanto en el banco como en la Policía.

Sebastián no es el único afectado por este modus operandi. Otros sanjuaninos han sufrido el mismo robo, aunque en sus tarjetas de crédito y recién lo supieron cuando observaron el resumen. Lo que tienen en común es que los robos se producen uno atrás de otro, por lo que una tarjeta que normalmente se usa dos o tres veces al mes, de repente registra gran actividad un solo día, sobre la misma hora y casi con una diferencia de minutos entre una operación y otra.

¿Qué hacer en estos casos?

Desde Defensa al Consumidor explicaron que es importante radicar la denuncia en todas las entidades posibles para llegar a una solución concreta. Daniel Pérez, subdirector de la repartición que defiende los derechos de los consumidores, explicó que una vez que se de aviso a la tarjeta o al banco, acudan a su dependencia que ayudará a encontrar una resolución favorable.

"Hemos tenidos varias denuncias de este tipo y de estafas virtuales. Lo que hacemos es intervenir, pero primero tienen que denunciar en las entidades bancarias y de las tarjetas, para que luego nosotros hagamos las presentaciones debidas", expresó.

Una vez echa la denuncia en Defensa al Consumidor, se les consignará una fecha para la audiencia y para que presenten las pruebas del caso.

"Tanto los bancos como las tarjetas deben demostrar que fue el cliente el que hizo los movimientos, si no deben darle la razón al damnificado", aseveró.

Desde la dependencia inician una investigación paralela para demostrar cómo el denunciante se vio afectado. Quienes deseen radicar una queja de este tipo, deben acercarse a su sede situada en el Centro Cívico, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.