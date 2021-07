Se conoció de qué murieron el sereno de la calera de Sarmiento y la mujer mayor de Chimbas

Los investigadores de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales y la Policía despejaron las dudas en torno a las muertes del obrero de la calera de Sarmiento y de la mujer mayor de Chimbas, en dos hechos ocurridos el jueves último. Los informes forenses revelaron que, tanto el hombre que apareció sin vida y con el pantalón bajo dentro del predio calero, como la mujer que presentaba moretones y llevaba fallecida varias horas dentro de su departamento en Chimbas, murieron por problemas propios de salud.

Ambos hechos despertaron sospechas, eso obligó a que el ayudante fiscal Nicolás Schiattino y el fiscal Adrián Riveros solicitaran al juez de garantías de turno que ordenara practicar las autopsias a los cadáveres. Además, las dos víctimas presentaban moretones y no podían descartar nada, explicaron los investigadores.

El caso que más llamó la atención fue el de José Luis Martín, de 69 años, quien fue encontrado sin vida el jueves a primera hora de la mañana dentro del baño de la casilla que ocupaba durante la noche en la calera FGH, en la calle Bodgan de Los Berros, según datos policiales. Tenía rigidez cadavérica y lo que más generó intriga fue que tenía el pantalón bajo y presentaba supuesto moretones, señalaron fuentes judiciales.

Los Berros. En esta casilla encontrado al obrero muerto.

No podían descartar un hecho doloso, pero la principal hipótesis era que el obrero estaba orinando o iba a defecar y se descompensó. Suponían que, al caer, sufrió golpes y a eso se debió los supuestos moretones que presentaba. Por otra parte, explicaron que la víctima padecía problemas de presión y tomaba medicamentos. Todo esto fue confirmado por la autopsia y a la vez descartaron otras sospechas. Fuentes judiciales informaron que el médico forense estableció que Martín murió por una afección cardíaca, o sea por causas naturales.

El otro caso fue el de María Cristina Álvarez, de 68 años, quien fue hallada muerta el jueves al mediodía en su departamento en el barrio Círculo Policial en Chimbas, informaron fuentes del caso. El que llamó a la Policía fue su ex esposo, que vive en la parte de delante de la vivienda. La señora residía en otro departamento, en la parte del fondo, porque estaban separados hace tiempo.

Sucede que el hombre no vio a su ex mujer durante toda la mañana y fue a buscarla a su departamento para saber cómo estaba. No le respondió. Tampoco pudo abrir la puerta porque estaba con llave. Un vecino lo acompañó, cuando corrió una hoja de la ventana del dormitorio. Ahí vio a la mujer acostada en la cama.

Fuentes del caso aseguraron que uno de ellos metió una caña a través del hueco de la ventana para tocarla y hacerla despertar, pero ésta no se movió. Luego forzaron la puerta y entraron. Cuando la tocaron, su cuerpo estaba frío. No tenía signos vitales. La mujer presentaba un moretón en un ojo y otros en los brazos, señalaron fuentes judiciales. Los familiares aseguraron a la Policía que la señora sufría esclerosis lateral amiotrófica y días antes se cayó de la cama.

Los investigadores de la UFI de Delitos Especiales querían cerciorarse de que las lesiones eran producto de algo accidental. Por eso pidieron la autopsia. Y el resultado del estudio forense arrojó que la mujer también falleció producto de una afección al corazón y los moretones eran de vieja data. Con esto, tanto está causa como la del obrero de Los Berros irán a archivo.