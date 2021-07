La abogada Noriega respondió después de quedar involucrada en una clandestina, ¿qué dijo?

Este sábado la mediática abogada María Filomena Noriega quedó envuelta en una polémica por una presunta "reunión clandestina" que ocurrió este sábado a la madrugada. Y ahora salió a dar su versión de los hechos en Tiempo de San Juan.

"No se hizo ninguna fiesta clandestina, estábamos en una reunión donde vivo yo, con mi mamá, mi hermana. Estábamos tomando café, hablando de que mi cuñada se había recibido de masoterapeuta. Golpean la puerta, caen ocho patrulleros. Los invité a pasar, le dije que vieran", dijo a este medio.

María Filomena Noriega

"Me siento totalmente vulnerada en los derechos. En ningún momento existió ninguna fiesta clandestina, solo la reunión familiar. Voy a hacer la denuncia pertinente en Control y Gestión ya que considero que hay un abuso de autoridad por parte de la policía. Las 4 vivimos ahí, es nuestro domicilio", agregó.

Sobre el procedimiento que se llevó adelante, la abogada manifestó que "cortaron la cuadra, un despliegue importantísimo, la verdad que estaba sorprendida e indignada. Esto no va a quedar así, voy a ir en contra de la policía", y habló del "mal momento que hicieron pasar a mi familia".

Sobre la denuncia, explicó no saber de donde provino: "ellos (por la policía) dicen que han sido los vecinos y no creo porque no teníamos ni música. Es más, los invitamos a pasar para que vieran que no había alcohol ni música ni nada, no pasaron. Para mí es una persecución".

Según se informó a través de relaciones policiales, personal de Comisaría 4º llegó a la vivienda de la letrada, ubicada en calle Florencio Ameghino norte luego de que "tomaran conocimiento a través de la línea de emergencias 911 que en ese domicilio habría un encuentro social con música en un volumen muy elevado". Agregan además que las cuatro mujeres quedaron vinculadas a "Expediente Contravencional N° 1594 y N° 1595 por infringir los Art. 98º y 162º a disposición del 3° Juzgado de Faltas".

Este fue el video que se viralizó cuando llegó la policía a la vivienda. En el mismo se observa que las autoridades le piden a la letrada que se identifique, luego de que ella pedía los nombres de los efectivos involucrados en el procedimiento, y Noriega explica lo que ocurría: